Ciltteki Ölü Derileri Temizleyen En Doğal Yöntem!

Mevsim geçişlerinde cildi ölü deriden arındırmak oldukça önemlidir. Cildiniz her ay olduğu gibi mevsim geçişlerinde de kendini yeniler. Fakat bu süreç bazen yavaşlar ve bu da ölü hücrelerin cildinizin yüzeyinde daha uzun süre kalmasına neden olur. Ölü hücreler ise yeni hücrelerin oluşmasını engeller.Cildinizi en azından haftada bir kere ölü hücrelerinden arındırmanız gerekiyor. Bu yazıda, bunu nasıl yapacağınızı size göstereceğiz. Eğer cildinizi derinlemesine temizlemeyen maskeler ya da cildi soyan maska tarifleri arıyorsanız bu haberimiz sizin için...
Cildi ölü deriden arındıran maskeler
Bu maske tarifleri ile yüz derisini yenileyebilir, daha sağlıklı bir cilde kavuşabilirsiniz. Cildinizi nemlendirip yenilemek için bu ekonomik, kolay ve etkili yöntemleri mutlaka deneyin.
Havuç maskesi
Havucu katı meyve sıkacağından geçirin ve elde ettiğiniz suyu nemlendirici bir kremle karıştırın. Bu karışımı ellerinize, ayaklarınıza ve yüzünüze uygulayın. Bunu banyo sırasında yapabilirsiniz, ardından bol suyla durulayın.
Aspirin maskesi
Aspirini bir bardak suda çözün. Bir parça pamuğu bu karışıma batırın ve yüzünüzü bu pamukla silin.
Şeker
Birkaç yemek kaşığı şekeri bir parça el kremiyle karıştırdıktan sonra kollarınıza, ellerinize ve ayaklarınıza masaj yaparak sürün. Şeker, cildi ölü deriden arındırmak için sık sık kullanılmaktadır.
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Bal maskesi
Bir yemek kaşığı balı, iki adet çekilmiş badem ve yarım yemek kaşığı limon suyuyla karıştırın. Bu karışımı haftada bir kere yüzünüze maske olarak uygulayın ve ardından ılık suyla durulayın.
Papaya maskesi
Bir dilim çekirdekleri çıkarılmış papayayı püre haline getirin ve yüzünüze uygulayın. Papaya, yağda çözünen ve ölü derileri gidermeye yardımcı bir enzim olan papaini içerir.
Yulaf maskesi
3 yemek kaşığı yulaf ununu bir tatlı kaşığı sütle karıştırın ve birkaç parça pamuğu bu karışıma batırıp çıkarın. Pamuk parçaları karışımın koyulaşmasını sağlayacaktır. Kalan koyu karışımı yüz maskesi olarak kullanın.
Kil maskesi
Yeşil, kırmızı ya da beyaz kili macun kıvamına gelinceye kadar maden suyuyla karıştırın. Banyo yaparken vücudunuza bu macunu uygulayın, 10 dakika bekletin ve ılık suyla durulayın.
Kahve maskesi
Kahveyi, cildi ölü deriden arındırmak için de kullanabilirsiniz. Az miktarda kahveyi nemlendirici bir kremle karıştırın ve masaj yaparak bütün vücudunuza uygulayın, sonra bol suyla vücudunuzu durulayın.
Bal, limon ve şeker maskesi
Bu üç malzemeyi eşit miktarlarda karıştırarak bir macun elde edin ve bütün vücudunuza dairesel hareketlerle bu macunu uygulayın.
Karbonat maskesi
Bu tarif oldukça basit; az miktarda karbonatı suyla karıştırarak koyu bir macun elde edin ve bu macunu bütün vücudunuza uygulayın. Zeytinyağı
maskesi
İki yemek kaşığı zeytinyağını bir yemek kaşığı tuzla karıştırın. Tuz, vücudunuzu arındırmanıza yardımcı olurken zeytinyağı ise cildinize yumuşaklık sağlayacaktır.
Zeytinyağı