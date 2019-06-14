Ciltteki sarkmalara dikkat

Dr. Sevgi Ekiyor, Ultherapy, HIFU, Focus Ultrasound teknolojisinin gebelik takibinde bile kullanılan en güvenilir tıp teknolojilerinden biri olup ameliyatsız cilt gençleştirmede kullandıkları FDA onaylı en naif işlemler arasında ilk sırayı aldığını belirtti.



Herhangi bir enjeksiyon yapmadan cilde sadece lokal anestezik krem sürerek başlıklarıyla tek seansta kişinin gerekli olduğu alanlara gerekli enerjilerde yeterli sayıda atışlar yaparak, seans sonrasında sadece yarım saat sürecek hafif bir kızarıklık olacak şekilde işlemin tamamlanabildiğini dile getiren Dr. Sevgi Ekiyor, "Böylelikle sanki bir cilt bakımı yapmış gibi burdan parlak ve daha gergin ayrılabiliyor ilk 3 haftada etkilerini daha iyi görmeye başlayıp 3 ayda da halen oturmaya devam eden gençlik görünümünü yakalıyorsunuz. Böyle bir uygulama olmasından kişinin gündelik hayatını hangi sektörde hizmet verirse versin olumsuz etkilemiyor üstüne üstelik eğer o gün ve yakın zamanlarda önemli bir programanız varsa hemen hızlı yanıt alabileceğiniz yan etki ve komplikasyon beklemediğimiz bir işlem olarak çok sık kullanmaktayım" dedi.



Dr. Sevgi Ekiyor, ultherapy sisteminin diğer ameliyatsız yöntemlere göre en bariz üstünlüğü, odaklanmış ultrason(usg) enerjisiyle cildin alt katmanında bulunan SMAS zarını hedefleyerek, hem SMAS zarının sıkılaşmasını arttırmak hem de kollajen üretim sistemini arttırma prensibi ile çalışıyor olması olduğunu ifade ederek, "Cihazın 3 değişik başlığı olup 1.5mm, 3mm ve 4mm yüz, boyun, dekolte bölgelerinde en sık kullanarak amaç kırışıklık açma, cilt gerginleştirme ve lifting dediğimiz yüzü eski yaşlardaki veya şimdiye kadar edinilememiş gerginlik ve yüksekliğine kavuşturma işlemidir. Farklı derinliklerdeki başlıklar kullanılmasının sebebi cildin birçok katmanına ve yüz mimik kaslarımızı saran ve cildimize bağlanarak mimik kaslarımızın hareketiyle yüzümüzün hareketinin koordine olmasını sağlayan fibröz bir zar olan SMAS tabakasına ultrason enerjisinin ulaştırılması içindir.



Ultherapy için 12 yaş ve üzeri olmanız yeterlidir, kişinin doğuştan gelen elastikiyet kayıpları, aşırı kilo alıp vermeleri gibi durumlarda da olan sarkıklıklar ve gevşemeler için kullanabilmekteyiz. En sıklıkla 25-60 yaş arası hastalarımıza uygulamakta olup yüzde 70 hastama en sıklıkla tek seanslık işlemler yapmaktayım. Bu işlemlerin kalıcılığı kişinin biyolojik yapısı ve yaş aralığına göre değişse de ortalama 2-3 yıldır. İhtiyaç halinde yıllık düzenli aralıklarda da yaptığım hastalarım olduğu gibi, bazen 2-3 seans birer hafta aralıkla yapıp 2 yıl mutlak beklediğim hastalarımda mevcuttur. Yani sizler ilk muayeneye geldiğinizde beklentimiz, cilt kaliteniz, yaşınız ve yaşlanma hızınız bu gibi seans sayısı ve aralığını ve ne zamana kadar devam edebileceğini öngördürüyor.



Tv, sinema, ticaret gibi sektörlerde olan hastalarımın, veya doğumgünü, düğünü çok yaklaşıp hemen sonuç görmek isteyen ve de ayrıca erkek hastalarımdan da anlaşılmadan doğal, özgün, genç, fresh görünüme kavuşmak isteyenlerin en sık tercih ettiğimiz yöntemlerin başında gelen bu tedavi için sizleri de bekliyorum." Şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA