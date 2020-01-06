Haberler » Güncel » Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan 1 yılda 115 bin TIR ile geçiş - Haber

Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan 1 yılda 115 bin TIR ile geçiş

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan 2019 yılında toplam 115 bin TIR ile çıkış yapıldı.

06.01.2020 14:57 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:57 Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan 1 yılda 115 bin TIR ile geçiş

HATAY'ın ilçesindeki Gümrük Kapısı'ndan 2019 yılında toplam 115 bin TIR ile çıkış yapıldı.

'nin çeşitli kentlerinden ihracat ürünlerinin yüklendiği ve yardım kuruluşlarına ait TIR'lar ile Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçilerek, Suriye'nin  Bab-el Hava Sınır Kapısı arasındaki ara bölgeye ulaşılıyor. Yüklerin boşaltıldığı TIR'lar ile aynı gün Türkiye'ye dönüş yapılıyor. Suriye tarafına geçilen, ticari eşya yüklü TIR'larda gıda maddeleri yoğunlukla bulunuyor. 

Bu kapsamda 2019 yılı boyunca Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan 115 bin TIR ile çıkış yapıldığı belirtildi.



Cilvegözü, Reyhanlı, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:44   Afyonkarahisar türk mühendislerinin tasarladığı insansız kara taşıtı kar küreyip, testten geçti - Haber
16:44   Erdoğan, MİT'in yeni hizmet binası "KALE"nin açılış töreninde konuştu: (2) - Haber
16:40   Ghosn'un firarına dair yeni iddia - Haber
16:40   Konya'nın iki ilçesinde kar tatili 1 gün uzatıldı - Haber
16:39   "Sevgi Evi" çocukları Çeşme'yi gezdi - Haber
14:07   Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı - Haber
14:05   Avustralya'daki yangında, bir itfaiye erinin yavru kanguruyu kurtardığı görüntüler gündem oldu - Haber
13:16   Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar - Haber
12:43   Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı - Haber
12:00   İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı - Haber
6.01.2020 16:47:15