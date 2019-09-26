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Cilvegözü'nde tır yoğunluğu

HATAY'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda ihracat ve insani yardım malzemesi yüklü TIR'lar yoğunluk oluşturdu.

26.09.2019 14:06Cilvegözü'nde tır yoğunluğu
HATAY'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda ihracat ve insani yardım malzemesi yüklü TIR'lar yoğunluk oluşturdu.
Türkiye'nin çeşitli bölgelerden yüklenen ve içerisinde inşaat malzemeleri, gıda maddeleri bulunan TIR'lar Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geliyor. Buradaki işlemlerin ardından TIR'lar Cilvegözü ile Suriye'nin Bab-El Hava Sınır Kapısı arasındaki aktarma alanına geçerek yüklerini boşaltıyor. İhracat ve insani yardım yüklü TIR'lar, yüklerini boşattıktan sonra yeniden Türkiye'ye geliyor. Cilvegözü'nden günde ortalama 350 TIR çıkış yapıyor.



Cilvegözü, Reyhanlı, İhracat, Güncel

Kaynak: DHA

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