Haberler » Güncel » Haber

Cilvegözü'nde tır yoğunluğu

26.09.2019 16:22Cilvegözü'nde tır yoğunluğu


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:19 Erdoğan: 8 kişi hafif yaralandı
18:19 Balat'ta depremde hasar gören binalarda yıkım yapılıyor
18:19 Sultangazi'de deprem anında sokakta kaçışmalar kamerada
18:18 Manisa'da baraj gölünde erkek cesedi bulundu
18:18 Silivri'de ezcanede deprem paniği
18:18 Spor sosa ayağa kalkıp yolumuza devam edeceğiz
18:18 Kocaeli deprem sempozyumunda depremi hissettiler