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Cilvegözü'nde TIR yoğunluğu

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan ve Suriye'ye açılan Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda hem ihracat ve hem de yardım kuruluşlarına ait TIR'lar yoğunluk oluşturuyor.

18.03.2020 17:24 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:24
Cilvegözü'nde TIR yoğunluğu

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan ve Suriye'ye açılan Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda hem ihracat ve hem de yardım kuruluşlarına ait TIR'lar yoğunluk oluşturuyor.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden yüklenen ve Suriye'ye gönderilen ihracat malı yüklü TIR'ların yanı sıra sivil örgütlerin İdlib ve kırsalındaki sivillere gönderdiği yardım TIR'ları Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Hem ihracat ve hem de yardım kuruluşlarına ait TIR'lar gümrükte yapılan işlemlerin ardından Cilvegözü ile Suriye'nin Bab-Al Hava sınır kapısı arasındaki ara bölgede yüklerini boşaltarak tekrar Türkiye'ye giriş yapıyor. Cilvegözü'nde günde ortalama 250-300 TIR çıkış yapıyor.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Cilvegözü, İhracat, Suriye, Güncel

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