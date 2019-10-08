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Cilvegözü'nden 9 ayda 83 bin tır çıkış yaptı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan yılın ilk 9 ayında 83 bin TIR çıkış yaptı.

08.10.2019 10:23Cilvegözü'nden 9 ayda 83 bin tır çıkış yaptı
HATAY'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan yılın ilk 9 ayında 83 bin TIR çıkış yaptı.
Suriye'ye yük taşıyan TIR'lar, Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek Bab-El Hava Sınır Kapısı ile Cilvegözü arasında bulunan aktarma alanında yüklerini boşaltıp, tekrar Türkiye'ye dönüyor. Yılın ilk 9 ayında Suriye'ye yapılan ihracatta 83 bin TIR çıkış yaptı. TIR'ların taşıdığı yükün büyük bir bölümünü gıda ve inşaat malzemeleri oluşturuyor. Ayrıca insani yardım amaçlı yardım malzemeleri de Cilvegözü'nden çıkış yaparak ara bölgede yüklerini boşaltıyor.



Cilvegözü, Reyhanlı, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

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