Cilvegözü'nün "Dedektör Köpekleri" Kuş Uçurtmuyor

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CEM GENCO - Suriye'ye yolcu, insani yardım taşıyan araçlar ile ticari tırların yoğun giriş ve çıkış yaptığı Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza memurlarının en büyük yardımcısı dedektör köpekler, gümrükte adeta kuş uçurtmuyor.Cilvegözü Sınır Kapısı, Türkiye'nin Suriye'ye açılan en önemli sınır kapılarının başında gelirken, Suriye'deki iç savaş nedeniyle insanların ve yardım malzemelerinin adeta geçiş merkezi haline geldi.Günde ortalama 350 tırın giriş ve çıkış yaptığı Cilvegözü Sınır Kapısı'nda güvenliği sağlayan gümrük muhafaza memurlarının en büyük yardımcıları ise dedektör köpekler oluyor.Gümrük kapısında arama yapan görevlilere narkotik dedektör köpekleri 5 yaşındaki "Daisy" ve 11 yaşındaki "Cooper" ile mühimmat konusunda hassas olan 4 yaşındaki "Bambi" destek veriyor.Ülkelerine dönüş yapan Suriyelilerin bavul ve eşyası ile sınır kapısında şüpheli araçların aranmasında kullanılan dedektör köpekler, günde ortalama 10 saat görev yapıyor.Hassas burunlarıyla dikkati çeken köpekler, acil durumlarda ise şehir merkezindeki operasyonlarda da aktif rol alıyor.Yoğun mesailerinde beslenmelerine dikkat edilen köpekler, bakıcıları tarafından özenle korunup, görev dışında da titizlikle eğitiliyor.Cilvegözü Sınır Kapısı'nda görev yapan dedektör köpekler, suçluların adeta korkulu rüyası oluyor.Köpekler, farklı zamanlarda sınır kapısından yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmak istenen çok sayıda gümrük kaçağı sigara ve uyuşturucunun yakalanmasını sağladı.Dedektör köpekler, Cilvegözü Sınır Kapısı'nda geçen yıl bir tırda yapılan aramada yakıt deposu ve lastiklere zulalanmış 5 milyon 400 bin sentetik uyuşturucu hap ile 72 kilo 180 gram esrar ele geçirilmesinde de önemli rol oynamıştı.Diğer sınır kapılarında da uzman köpekler görev alıyorBu arada, Türkiye'nin diğer sınır kapıları, deniz ve havalimanları ile iç gümrük noktalarında görevli dedektör köpeklerin de caydırıcı unsur olarak yer aldığı belirtildi. 48 farklı noktada 104 narkotik, 22 çay tütün, 13 mühimmat, 6 asayiş devriye, 2 banknot dedektör köpeği görev alıyor.Sınır kapısında görevli köpekler, son iki yılda farklı sınır noktalarında yapılan rutin aramalarda birçok uyuşturucu kaçakçılığı olayını önledi.