Haberler» Güncel» Haber

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda tır yoğunluğu yaşanıyor.

28.08.2019 16:39 Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda tır yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin Ortadoğu'ya açılan başlıca sınır kapılarından olan Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda tır geçişlerinde yoğunluk yaşanıyor. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gıda maddesi, insani ihtiyaç maddesi, demir ve çimento yüklü tırlar, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkış yaparak Suriye'nin Bab-Al Hava Gümrük Kapısı arasında bulunan ara bölgede yüklerini boşaltıyor. Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçerek yüklerini boşaltan tırlar daha sonra yeniden Türkiye'ye geliyor.

Hatay'dan günde ortalama 300 civarı tır Cilvegözü'nü geçerek Suriye'nin Bab-Al Hava Gümrük Kapısı'na giderek yüklerini boşaltıyor. - HATAY

Cilvegözü, Reyhanlı, Hatay, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:54   Yemen hükümet güçleri Aden'de kontrolü sağladı
17:54   Vali Akbıyık, başarılı sporcuyu kabul etti
17:54   Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızı için kayyum atandı
17:52   Bakan Kasapoğlu'dan yüzme öğrenen gençlere ziyaret
17:51   Kalecik'te festival heyecanı
17:51   Denetimli serbestlik yükümlüleri, ağaçları boyadı
17:50   Ürkündaş: "30 Ağustos, teslimiyetin değil direnişin zaferidir"