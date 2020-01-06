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Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçen yıl 115 bin tır geçti

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan, geçen yıl yardım ve ticari amaçlı 115 bin tır Suriye'ye geçti.

06.01.2020 11:52 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:26 Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçen yıl 115 bin tır geçti
'ın Reyhanlı ilçesindeki Sınır Kapısı'ndan, geçen yıl yardım ve ticari amaçlı 115 bin tır 'ye geçti.
Türkiye ve diğer ülkelerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarınca temin edilen yardım malzemeleri ile ticari ürün taşıyan tırlar, Cilvegözü Sınır Kapısı ile Bab-el Hava Sınır Kapısı arasındaki ara bölgeye gidiyor.
Suriye tarafına geçen tırlar, yüklerini ara bölgedeki araçlara aktarıp dönüyor.
Yoğunluğun yaşandığı ve zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu sınır kapısından 2019 yılında yardım ve ticari amaçlı yaklaşık 115 bin tır geçiş yaptı.

Cilvegözü, Suriye, Hatay, Güncel

Kaynak: AA

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