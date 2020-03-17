Cilvegözü Sınır Kapısı sivillere kapatıldı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı sivillerin giriş-çıkışlarına kapatıldı.
17.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:52
Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı sivillerin giriş-çıkışlarına kapatıldı.
Ankara'da yapılan Bilim Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, Türkiye'nin Suriye 'ye açılan Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı korona virüsü nedeniyle geçici olarak giriş çıkışlara kapatıldı.
Sivil girişlere kapatılan kapıdan, Suriye'ye geçenlerin geri dönüşlerine izin verilmiyor.
Önlemler kapsamında kapıdan girişlerde sadece yardım ve ticari malları taşıyan tırların geçişine izin veriliyor.
Gümrük kapısından geçen tırlar tampon bölgeye kadar geçiş yaparak yükünü indirdikten sonra çıkış yapıyor.
Tır şoförlerinin tampon bölgeden dönüşte ise sağlık taramasından geçirildiği öğrenildi. - HATAY
Ankara'da yapılan Bilim Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, Türkiye'nin Suriye 'ye açılan Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı korona virüsü nedeniyle geçici olarak giriş çıkışlara kapatıldı.
Sivil girişlere kapatılan kapıdan, Suriye'ye geçenlerin geri dönüşlerine izin verilmiyor.
Önlemler kapsamında kapıdan girişlerde sadece yardım ve ticari malları taşıyan tırların geçişine izin veriliyor.
Gümrük kapısından geçen tırlar tampon bölgeye kadar geçiş yaparak yükünü indirdikten sonra çıkış yapıyor.
Tır şoförlerinin tampon bölgeden dönüşte ise sağlık taramasından geçirildiği öğrenildi. - HATAY
Kaynak: İHA
Manşet
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