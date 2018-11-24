Cim-Bom İsyanlarda

Cezası nedeniyle karşılaşmayı Galatasaraylılar Evi'nde izleyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz , "Artık kelimeler tükenmiştir" ifadesini kullandı.

Karşılaşma sonrasında, "Maç sonrasında sevinçle ya da öfkeyle söylenen her sözcükte eksik ya da fazla vardır. Hep bunu ifade ettim. Fakat sırf burada beklediğiniz için medyaya saygımdan şunu söyleyebilirim: Kelimelerin tükendiği anlar vardır. Kelimeler tükenmiştir. Fakat bir beyit aklıma geldi: 'Geçme namert köprüsünden ko aparsın su seni, yatma çakal yatağında ko yesin aslan seni.' Cezalar bizi kenetliyor, bizi birleştiriyor" diye konuştu.

Cengiz şöyle devam etti:

"Camiamızın telakkuz halinde olmasını istiyorum. Ani ve fevri tepkilerle tuzaklara düşmemesini istiyorum. Sakinlik içinde cesaret en değerli şeydir. Kontrollü güç, en değerli güçtür. Camiamızdan bütün oyunlara ve tuzaklara rağmen şampiyon olacağımıza, Galatasaray armasının ebediyen en şanlı şekilde tepelerde yer alacağına yönelik inançlarını yitirmemelerini diliyorum ve dikkat etmelerini istiyorum."

Shakespeare 'den de örnek veren Başkan Mustafa Cengiz, "Tanrım ben rakiplerimle baş ederim, beni dostlarımdan koru. Bütün camiamıza dikkat edin, sahte dostlardan korunun diyorum" yorumunu yaptı.