Cim-Bom İsyanlarda

Cezası nedeniyle karşılaşmayı Galatasaraylılar Evi'nde izleyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz
, "Artık kelimeler tükenmiştir" ifadesini kullandı.
Karşılaşma sonrasında, "Maç sonrasında sevinçle ya da öfkeyle söylenen her sözcükte eksik ya da fazla vardır. Hep bunu ifade ettim. Fakat sırf burada beklediğiniz için medyaya saygımdan şunu söyleyebilirim: Kelimelerin tükendiği anlar vardır. Kelimeler tükenmiştir. Fakat bir beyit aklıma geldi: 'Geçme namert köprüsünden ko aparsın su seni, yatma çakal yatağında ko yesin aslan seni.' Cezalar bizi kenetliyor, bizi birleştiriyor" diye konuştu.
Cengiz şöyle devam etti:
"Camiamızın telakkuz halinde olmasını istiyorum. Ani ve fevri tepkilerle tuzaklara düşmemesini istiyorum. Sakinlik içinde cesaret en değerli şeydir. Kontrollü güç, en değerli güçtür. Camiamızdan bütün oyunlara ve tuzaklara rağmen şampiyon olacağımıza, Galatasaray armasının ebediyen en şanlı şekilde tepelerde yer alacağına yönelik inançlarını yitirmemelerini diliyorum ve dikkat etmelerini istiyorum."
Shakespeare
'den de örnek veren Başkan Mustafa Cengiz, "Tanrım ben rakiplerimle baş ederim, beni dostlarımdan koru. Bütün camiamıza dikkat edin, sahte dostlardan korunun diyorum" yorumunu yaptı.
Mustafa Cengiz,Galatasaray
Basın mensuplarının karşısına çıkan sarı-kırmızılı yönetici, "Milyonlarca insan bugün burada olanları gördü. Herkesin içi yanıyor. VAR ne işe yarıyor? VAR ile ne konuşulduğunu öğrenmek istiyoruz. Bu bizim hakkımız" diye konuştu.
Beyaz bir sayfa açıp, bismillah diyerek sahaya çıktıklarını dile getiren Albayrak, "Hem derbi öncesinde çok önemli bir futbolcumuz kırmızı kart görerek cezalandırılmıştır hem de penaltı ile uzaktan yakından alakası olmayan bir pozisyonla takımımız cezalandırılmıştır. 30 milyon Galatasaraylı'yı test mi ediyorlar? Zekamızı mı test ediyorlar? Ne yapıyorlar merak ediyorum. Ligde oynamamamızı istemiyorlarsa açık açık söylesinler biz de ona göre tedbir alalım" yorumunu yaptı.
2. Başkan Albayrak şöyle devam etti: "Oyunculara ayda 5.5 milyon euro maaş ödüyoruz. Herkes elini vicdanına koyacak. Yazıktır Galatasaray'a... Biz üç gün sonra Lokomotiv Moskova
, Şampiyonlar Ligi maçına gideceğiz. Bu haksızlıkla mı gideceğiz? 30 milyon Galatasaray taraftarının bu gece kafasını yastığa rahat koyup uyuyabileceğini düşünmüyorum. Nereye kadar gideceğimizi yüce Allah bilir ancak biz bugün beyaz sayfa açmıştık. Açtığımız beyaz sayfa yine ortada kaldı."
24 Kasım 2018 Cumartesi 08:22