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Cımbızla 8 bin süs bitkisi tohumu toprakla buluşturuldu

Süleymanpaşa Naip Mahallesi'nde bulunan eski okul binasının Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle yürütülen "ZİRAATbiyotek" isimli proje kapsamında Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Üretim Birimine dönüştürülmesinin ardından tesis ilk üretimine başladı.

13.11.2019 14:57 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:02Cımbızla 8 bin süs bitkisi tohumu toprakla buluşturuldu
Naip Mahallesi'nde bulunan eski okul binasının Trakya Kalkınma Ajansı desteğiyle yürütülen "ZİRAATbiyotek" isimli proje kapsamında Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Üretim Birimine dönüştürülmesinin ardından tesis ilk üretimine başladı. İl üretimde cımbız yardımıyla 8 bin süs bitkisi tohumu toprakla buluşturuldu.

ZİRAATbiyotek'de ilk üretim 8 bin süs bitkisi tohumu cımbız yardımı ile toprakla buluşması gerçekleşti. NKÜ Ziraat Fakültesi öğrencileri, bitki doku kültürü ve Ar-Ge laboratuvarları, tam kontrollü bitki büyütme odaları, eğitim toplantı salonları, topraklı ve topraksız üretime elverişli modern seralar bulunduğu Merkezde araştırma imkanına sahip olurken; diğer taraftan da yapılan araştırmalar ile bölge tarımına katkı sağlanması hedefleniyor.

Bölgede bitki yetiştiriciliğinde çeşitliliği artırmayı hedefleyen tesiste, sebze ve süs bitkilerinin talebe yönelik mikro çoğaltımı, dış ortama alıştırılması ve satışının yapılması planlanıyor.

"Bitki ekimine başlandı"

NKÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezen Arat, proje sayesinde üniversite ve çiftçilerin birlikte çalışma fırsatı bulacağını söyledi.

Bunun bölgedeki tarımsal faaliyetlere katkı sunacağına inandıklarını anlatan Arat, "Burada tarımsal biyoteknolojik yöntemler kullanacağız. Bitki doku kültürü ve teknikleriyle bitkilerin milyonlarca çoğaltılmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bugün de ilk kez bitki ekimlerine başladık. Burası seralarıyla, bitki büyütme odalarıyla çok modern bir tesis oldu" dedi.

Tesiste çiftçilere de eğitim vermeyi planladıklarını belirten Arat, şunları kaydetti:

"Çiftçilere farklı üretim yöntemlerini öğreteceğiz. Dolayısıyla bölge kalkınmasına katkı sunmayı, bölgenin dışarıdan fide, fidan ile süs bitkisi alımının azaltılmasını ve buradan temininin sağlanmasını hedefliyoruz. Ayrıca sebze ve meyve fidanları üreteceğiz. İlk üretilen süs bitkileri Süleymanpaşa ilçesinin belirlenen yerlerine dikilecek."

"Amacımız bitki doku kültürü tekniğiyle üretim yapmak"

Proje Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Sefer Demirbaş ise tesisin uygulama, üretim ve eğitim merkezi olduğunu dile getirdi.

Süleymanpaşa Belediyesi ile yaptıkları anlaşma çerçevesinde tesiste süs bitkisi tohumlarını yetiştirmeye başladıklarını anlatan Demirbaş, "Bu, şu an için bir başlangıç. Bu merkezde asıl amacımız bitki doku kültürü tekniğiyle üretim yapmak. İlk fide üretimiyle başlıyoruz, daha sonra biyoteknolojik yöntemlerle bitkileri klonlama işlemi gerçekleştirilecek" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Ekonomi

Kaynak: İHA

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