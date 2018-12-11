Cimbom Yoluna Avrupa Ligi'nde Devam Edecek

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında Galatasaray
, taraftarı önünde Portekiz
temsilcisi Porto
'yu konuk etti. Sarı-kırmızılılar rakibine sahasında 3-2 kaybederken, 67. dakikada 1 de penaltıdan yararlanamadı. Galatasaray, Schalke
'nin sahasında Lokomotiv Moskova
'yı 1-0 mağlup etmesiyle, grubu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa
Ligi'nde devam edecek.
Maçtan dakikalar
10. dakikada Feghouli'nin kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topa ceza sahası dışından Ndiaye vurdu. Top bir anda Eren'in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleciden seken topu Rodrigues tamamladı ancak savunma çizgi üzerinde müdahale etti. Bu pozisyonda Galatasaraylı futbolcular uzun süre penaltı itirazında bulundu. 13. dakikada Fernando'nun pasında sol kanatta topla buluşan Rodrigues, ceza sahasına girer girmez çok sert vurdu, kaleci Casillas
bu pozisyonda gole izin vermedi. 14. dakikada sağ kanattan bindiren Feghouli, rakibinin sağından atıp solundan geçerek ceza sahası içine girdi ve müsait durumdaki Eren'i gördü. Eren Derdiyok
zoru başarıp topu yandan auta attı. 17. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Alex Telles
, kale sahası içine ortaladı. Savunmanın arkasına sarkan Felipe, kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. 0-1 40. dakikada sol kanatta topla buluşan Hernani ceza sahası içine girer girmez Mariano'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Kulbakov penaltı noktasını gösterdi. 42. dakikada Hernani'nin düşürülmesi sonrasında kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Marega, topu filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı. 0-2 45. dakikada Ndiaye'nin pasında topla buluşan Rodrigues, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Kulbakov penaltı noktasını gösterdi.
45+1. dakikada Rodrigues'in düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Feghouli düzgün bir vuruş yaparak Casillas'ı mağlup etti.
49. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Eren Derdiyok, ceza sahası yayı önündeki Rodrigues'e pasını aktardı. Bu futbolcunun şutunda top Casillas'ta kaldı. 56. dakikada Galatasaray çok etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Feghouli, bekletmeden Onyekuru'ya pasını aktardı. Onyekuru'nun sert şutu az farkla üstten auta gitti. 57. dakikada Ozan'ın kaptırdığı topta ceza sahası içine giren Hernani, pasını Sergio Oliveira'ya aktardı. Bu futbolcu rahat pozisyonda topu filelere gönderdi. 1-3 59. dakikada Feghouli'nin kullandığı köşe vuruşunda Maicon
'a çarpan top Eren'in önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden çektiği şut üstten auta gitti. 65. dakikada Mariano'nun pasında topla buluşan Rodrigues, savunmanın arkasına sarkan Eren'e çok güzel bir pas çıkardı. Eren'in dokunuşunda top ağlara gitti. 2-3 66. dakikada Feghouli'nin pasında topla buluşan Rodrigues, Maxi Pereira
'dan müthiş bir hareketle sıyrıldı ancak yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. 67. dakikada kazanılan penaltı atışında yeniden topun başına geçen Feghouli, bu kez çok sert vurdu. Top önce üst direğe, ardından da kale çizgisine çarpıp oyun alanına geri döndü.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Aleksei Kulbakov xx, Dimitri Zhuk xx, Oleg Maslyanko xx Galatasaray: Muslera
xx, Mariano xxx, Maicon xx, Ozan Kabak
xx, Nagatomo xx, Donk x (Onyekuru dk. 46 x), Fernando xx, Ndiaye xx, Feghouli xxx (Muğdat dk. 89 ?), Rodrigues xxx, Eren xx Yedekler: İsmail, Ahmet Çalık
, Selçuk
, Linnes, Ömer Teknik Direktör: Fatih Terim
Porto: Casillas xx, Maxi Pereira xx, Felipe xxx, Diogo Leite xx, Alex Telles xxx, Herrera xxx, Danilo
xxx, Sergio Oliveira xxx (Awaziem dk. 82 ?), Adrian Lopez
xxx (Andre Pereira dk. 73 xx), Hernani xxx (Jorge dk. 73 x), Marega xxx Yedekler: Vana, Brino Costa, Brahimi, Oliver
Torres Teknik Direktör: Sergio Concieçao Goller: Felipe (dk. 17), Marega (dk. 42 pen.), Sergio Oliveira (dk. 57) (Porto), Feghouli (dk. 45+1 pen.), Eren (dk. 65) (Galatasaray) Sarı kartlar: Fernando (Galatasaray), Marega (Porto)
(BM-BH-S)
Avrupa,Galatasaray
11 Aralık 2018 Salı 23:01