15 Aralık 2018, 05:06
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Çimento Fabrikasındaki Yangın Söndürüldü

Çimento Fabrikasındaki Yangın Söndürüldü

Kırklareli'nini Pınarhisar ilçesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı.

Kırklareli'nini Pınarhisar ilçesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın 3 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde bulunan bir çimento fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığı fabrikaya Kırklareli merkez ve 3 ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Kırklareli, Lüleburgaz, Pınarhisar ve Kaynarca itfaiyelerinin müdahalede bulunduğu yangında AFAD müdürlüğü arama kurtarma ekibi de personel ve ekipman desteği sağladı.

Fabrikada çıkan yangın 3 saatlik bir çalışma ile söndürülürken, yangın fabrikada çeşitli hasarların oluşmasına neden oldu.

Yangında sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bulunurken, polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. - KIRKLARELİ Pınarhisar,Kırklareli
15 Aralık 2018 Cumartesi 05:06



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