Çimento iç satışlarında %31 daralma yaşandı

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği tarafından Çimento Sektörü 2019 Kasım ayı verileri açıklandı.

Kasım ayı verilerine çimento üretimi bir önce ki yılın aynı dönemine göre %2,82'lik bir artışla 5,3 milyon ton oldu.

2018 yılının ilk çeyreğinde mevsim normallerinin üstünde sıcak bir kış geçirilmesiyle, satışlar beklenenden fazla artış göstermişti. 2019 yılı kış döneminde mevsimselliğin getirdiği bu olumsuz durum ve 2018 yılının son 5 ayındaki küçülmenin etkisiyle, çimento iç satışlarındaki daralma devam etti. Böylece 2019 yılının 11 ayında iç satışlarda %31 oranında düşüş yaşandı. Bölgesel bazda iç satışlarda daralmanın en az olduğu bölgeler Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri olmuştur. Yılın kalan bölümünde, baz etkisi sektörün lehine gelişeceğinden, küçülme oranlarının azalması beklenmektedir.