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Çimento ihracatı 2020 ilk çeyrekte %54 arttı

TÇMB, sektörde 2019 yılında yaşanılan daralmadan sonra 2020'nin ilk ayında ise üretimin bir önceki yılın aynı ayına oranla %31, iç satışların %16,8 arttığını bildirdi.

09.04.2020 09:06 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:06
Çimento ihracatı 2020 ilk çeyrekte %54 arttı

Türk çimento sektörünün uluslararası temsilcisi Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB), 2020 ilk üç ayında çimento ihracatının yüzde 54 arttığını açıkladı.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği(TÇMB) Türk çimento sektöründe 2020 Mart ayı ihracat verileri ile 2020Ocak ayı üretim ve satış rakamlarını açıkladı.

Avrupa'nın 1'inci, dünyanın 6'ncı büyük üreticisi Türk çimento sektörünün üretimi Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre %31'lik artışla, 3,6 milyon tona çıktı. Yılın ilk ayında çimento sektörünün iç satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre %16,8'lik artışla 2,5 milyon tona yükseldi.

Sektörün toplam ihracatı ise yılın ilk üç ayında miktar olarak %54 oranında artarken, ihracat geliri %33 artışla 276 milyon dolar oldu. Yine aynı dönemde çimento ihracatı %57,1 artarak 3,8 milyon ton, klinker ihracatı ise %51 artarak 4,2 milyon ton olarak gerçekleşti. Çimento ve klinker ihracatı miktar bazında en çok ihracat yapılan ilk iki ülke ABD ve Gana oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, "Türk çimento sektörü, yaklaşık %30 daralma yaşadığı 2019 yılından sonra 2020 yılına umutlu başladı. 2020 Ocak ayında iç satışlardaki küçülme sona ererken, Mart ayında ihracatta artış yaşandı. Ancak yılın ilk aylarından itibaren tüm dünyada yaşanan Yeni Koronavirüs (COVID-19) pandemisi sebebiyle önümüzdeki dönemde satışların azalacağı tahmin ediliyor" şeklinde konuştu.

2019 yılında Vietnam'dan sonra dünyanın en büyük 2. çimento ve klinker ihracatçısı olan Türk çimento sektörünün ülkeye döviz girdisi ve ileriye dönük istihdam güvencesi sağlayabilmesi için desteklenmesi bu süreçte her zaman olduğundan daha fazla önem teşkil ediyor.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: İhracat, Güncel
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