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C¸imento, Cam, Seramik ve Toprak U¨ru¨nleri I·hracatc¸ıları Birligˆi Yo¨netim Kurulu Bas¸kan Yardımcısı Feyyaz U¨nal, "Tu¨rk c¸imento sekto¨ru¨, toplam ihracatını yılın ilk 5 ayında yaklas¸ık yu¨zde 60 artırarak 383 milyon dolara yu¨kseltti. Bu performansımızı yılın kalan bo¨lu¨mu¨nde de devam ettirmeyi istiyoruz." dedi.C¸imento, Cam, Seramik ve Toprak U¨ru¨nleri I·hracatc¸ıları Birligˆi, Tu¨rkiye C¸imento Mu¨stahsilleri Birligˆi (TC¸MB) ve C¸imento Endu¨strisi I·s¸verenleri Sendikası (C¸EI·S) is¸ birligˆiyle 24-26 Haziran'da I·stanbul Hilton Bomonti Hotel'de du¨zenlenecek INTERCEM Konferansı'na ilişkin basın toplantısı yapıldı.C¸imento, Cam, Seramik ve Toprak U¨ru¨nleri I·hracatc¸ıları Birligˆi Yo¨netim Kurulu Bas¸kan Yardımcısı U¨nal, toplantıda yaptığı konuşmada, "Tu¨rk c¸imento sekto¨ru¨, toplam ihracatını yılın ilk 5 ayında yaklas¸ık yu¨zde 60 artırarak 383 milyon dolara yu¨kseltti. Bu performansımızı yılın kalan bo¨lu¨mu¨nde de devam ettirmeyi istiyoruz." ifadelerini kullandı.Yıl sonunda 2018'e go¨re yu¨zde 30 ihracat artıs¸ı sagˆlama hedefiyle çalıştıklarını belirten Ünal, ku¨resel c¸imento tu¨ketiminin yu¨zde 3 artmasının beklendigˆi 2019 yılında, uluslararası rekabetin artarken Türkiye'nin bu alandaki pazar payını artırmak istediklerini söyledi.115 u¨lkenin c¸imentosu Tu¨rkiye'denFeyyaz U¨nal, Tu¨rkiye'de yaklas¸ık 500 ihracatc¸ı c¸imento firmasının faaliyet go¨sterdigˆini ve 115 u¨lkeye c¸imento ihrac¸ ettiklerini aktararak, s¸unları kaydetti:"Bugu¨ne kadar bas¸ta konut yapı stokunun yenilenmesi, yolların gu¨venli hale getirilmesi, ulas¸ımın iyiles¸tirilmesi gibi yurt ic¸i altyapı yatırımların en o¨nemli taraflarından biri olduk, olmaya da devam ediyoruz. Digˆer yandan global o¨lc¸ekteki likidite daralması, do¨viz kurlarındaki dalgalanma, yatımlardaki yavas¸lama tu¨m du¨nyada oldugˆu gibi u¨lkemizde de etkisini go¨steriyor. Yurt ic¸i talepte bir azalma oldugˆunu inkar edecek durumda degˆiliz.Tu¨m bu gelis¸melere ragˆmen gelecegˆe olan inancımız ve u¨lkemiz ic¸in degˆer u¨retmedeki kararlılıgˆımızla Tu¨rk c¸imento sekto¨ru¨ olarak dıs¸ pazarlara odaklanıyor, hem ihracat hacmimizi hem de ihracat pazarlarımızı gelis¸tirmek ic¸in gayret sarf ediyoruz. Bu c¸abamızın bas¸arıya ulas¸tıgˆını go¨rmek de en bu¨yu¨k gururumuz. Bugu¨n Avrupa'nın en bu¨yu¨k, du¨nyanın ise do¨rdu¨ncu¨ bu¨yu¨k u¨reticisi ve u¨c¸u¨ncu¨ bu¨yu¨k ihracatc¸ısıyız.""Hala u¨retimimizi artıracak kapasitemiz var"C¸imento, Cam, Seramik ve Toprak U¨ru¨nleri I·hracatc¸ıları Birligˆi Yo¨netim Kurulu Bas¸kan Yardımcısı U¨nal, 2018'de yaklas¸ık yu¨zde 53 kapasite kullanımıyla 600 milyon doların u¨zerinde ihracat gerc¸ekles¸tirdiklerini bildirdi.U¨nal, "Tu¨rk c¸imento sekto¨ru¨ olarak hala u¨retimimizi artıracak kapasitemiz var. Dolayısıyla du¨nya c¸imento sekto¨ru¨nde en yu¨ksek rekabet gu¨cu¨ne sahip u¨lke biziz. Digˆer yandan u¨retim gu¨cu¨nu¨n yanı sıra u¨ru¨n kalitesi, mu¨kemmel hizmet, c¸evreye duyarlı yaklas¸ım, is¸ sagˆlıgˆı ve gu¨venligˆinde o¨rnek performans da Tu¨rk c¸imento sekto¨ru¨nu¨n uluslararası itibarını gu¨c¸lendiren digˆer etmenlerdir. INTERCEM Konferansı'nı u¨lkemize, I·stanbul'a getiren de bu degˆerlerin toplamıdır." şeklinde konuştu."2018 yılında u¨yeler tarafından u¨retilen c¸imentonun yaklas¸ık yu¨zde 10'u ihraç edilmis¸tir"ÇEİS Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve TC¸MB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Saka da çimento sekto¨ru¨nu¨n; madencilik, u¨retim teknolojileri, lojistik, atık do¨nu¨s¸u¨mu¨, egˆitim, insan kaynakları yo¨netimi gibi pek c¸ok uzmanlık alanını birles¸tiren ve u¨lkesi ic¸in degˆer u¨reten bu¨yu¨k bir ekosistem oldugˆunu vurguladı.Saka, "Bu bu¨yu¨k sekto¨ru¨n u¨lke ic¸indeki vizyonu, Tu¨rkiye'yi hak ettigˆi kaliteli altyapı ve yas¸am kos¸ullarına kavus¸turmaktır. U¨lke c¸apında sagˆlıklı yapı stokunun olus¸turulması ve gu¨venli yolların ins¸ası bu anlamda ilk sırada gelmektedir. Tu¨rk c¸imento sekto¨ru¨, 2018 yılında 54'u¨ entegre, 20'si o¨gˆu¨tme olmak u¨zere toplam 74 tesisle yaklas¸ık 70 milyon ton klinker ve 75 milyon ton c¸imento u¨reterek u¨lke ekonomisine katkı sagˆlamayı su¨rdu¨rmu¨s¸tu¨r. 2018 yılında u¨yeler tarafından u¨retilen c¸imentonun yaklas¸ık yu¨zde 10'u ihraç edilmis¸tir." diye konuştu."İs¸c¸ilerin tamamının egˆitimini 6 yılda tamamlamayı hedefliyoruz"Tamer Saka, son 10 yılda c¸alıs¸an sayısında yaklas¸ık yu¨zde 20, klinker u¨retim kapasitesinde yaklas¸ık yu¨zde 25 artıs¸ yas¸anırken, kaza sıklığında yu¨zde 16, kaza agˆırlık oranında yaklas¸ık yu¨zde 84'lu¨k du¨s¸u¨s¸ sagˆladıklarını bildirdi.Saka, hem sekto¨r hem de C¸EI·S olarak is¸ sagˆlıgˆı ve gu¨venligˆine ciddi yatırım yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:"Son olarak, yaklas¸ık 1,5 milyon lira yatırımla Tu¨rkiye'de bir ilk olan C¸imento Sekto¨ru¨ İş Sağlığı ve Güvenliği Egˆitim Merkezi'ni faaliyete gec¸irdik. Burada her yıl yaklas¸ık 3 bin mavi ve beyaz yakalı c¸alıs¸ana egˆitim veriyoruz. Sekto¨ru¨mu¨zde c¸alıs¸an is¸c¸ilerin tamamının egˆitimini 6 yılda tamamlamayı hedefliyoruz. Ayrıca, du¨nya genelinde u¨retim ve ihracat konusunda gu¨c¸lu¨ bir konumda olan Tu¨rk c¸imento sekto¨ru¨nu¨n bas¸arısındaki en bu¨yu¨k payı nitelikli insan kaynagˆı olus¸turmaktadır. Gerek is¸e alım as¸amasında gerekse c¸alıs¸anlarımızın yetis¸tirilmesi su¨recinde hem mesleki hem de kis¸isel gelis¸ime o¨nem veriyoruz. Bu dogˆrultuda, o¨zellikle u¨niversiteler ile is¸ birligˆimizi yaygınlas¸tırmaya gayret go¨steriyoruz. Bu dogˆrultuda, Bogˆazic¸i U¨niversitesi, Sabancı U¨niversitesi ve Koc¸ U¨niversitesi ile c¸imento sekto¨ru¨ndeki yo¨neticilere yo¨nelik egˆitimler gerc¸ekles¸tirdik, devam ediyoruz.""Fiyat konusunda ciddi bir sıkıntımız var"ÇEİS Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve TC¸MB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Saka, enflasyonla mücadeleye sektör olarak destek verdiklerini ifade ederek, "İç piyasada fiyat konusunda ciddi bir sıkıntımız var. Zam konusunda sektörün geneli adına konuşamam ama en azından kendi şirketim için söylüyorum, maliyetlerdeki artışı fiyatlara yansıtabildik mi? Hayır... Zaten halka açık şirketlerin dönem sonu tablolarına bakıldığında sonuçlar görülür." dedi.TÇMB Üst Yöneticisi (CEO) İsmail Bulut ise Türkiye'de geçirimli beton yolların kullanılması halinde sel felaketlerinin azaltılabileceğini söyledi.INTERCEM KonferansıVerilen bilgiye göre, du¨nya çimento sektörü paydaşları, 100. kez du¨zenlenecek INTERCEM Konferansı kapsamında I·stanbul'da bir araya gelecek.Konferansa 5 kıta, 34 u¨lke ve 52 s¸ehirden 400 sekto¨r temsilcisi katılacak.Kongrede ana konus¸macı mimar Murat Tabanlıogˆlu olacak. Kongre kapsamında çok sayıda panel düzenlenecek.