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Çimento ihracatı ilk çeyrekte yüzde 54 arttı

2020 yılının ilk üç ayında çimento ihracatı yüzde 54 arttı.

09.04.2020 09:57 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:57
Çimento ihracatı ilk çeyrekte yüzde 54 arttı
2020 yılının ilk üç ayında çimento ihracatı yüzde 54 arttı. TÇMB, sektörde 2019 yılında yaşanılan daralmadan sonra 2020'nin ilk ayında üretimin bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 31, iç satışların yüzde 16,8 arttığını bildirdi.

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği(TÇMB) Türk çimento sektöründe 2020 Mart ayı ihracat verileri ile 2020Ocak ayı üretim ve satış rakamlarını açıkladı.

Avrupa'nın 1'inci, dünyanın 6'ncı büyük üreticisi Türk çimento sektörünün üretimi Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31'lik artışla, 3,6 milyon tona çıktı. Yılın ilk ayında çimento sektörünün iç satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8'lik artışla 2,5 milyon tona yükseldi.

Sektörün toplam ihracatı ise yılın ilk üç ayında miktar olarak yüzde 54 oranında artarken, ihracat geliri yüzde 33 artışla 276 milyon dolar oldu. Yine aynı dönemde çimento ihracatı yüzde 57,1 artarak 3,8 milyon ton, klinker ihracatı ise yüzde 51 artarak 4,2 milyon ton olarak gerçekleşti. Çimento ve klinker ihracatı miktar bazında en çok ihracat yapılan ilk iki ülke ABD ve Gana oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, "Türk çimento sektörü, yaklaşık yüzde 30 daralma yaşadığı 2019 yılından sonra 2020 yılına umutlu başladı. 2020 Ocak ayında iç satışlardaki küçülme sona ererken, Mart ayında ihracatta artış yaşandı. Ancak yılın ilk aylarından itibaren tüm dünyada yaşanan Yeni Koronavirüs (COVID-19) pandemisi sebebiyle önümüzdeki dönemde satışların azalacağı tahmin ediliyor" şeklinde konuştu.

2019 yılında Vietnam'dan sonra dünyanın en büyük 2. çimento ve klinker ihracatçısı olan Türk çimento sektörünün ülkeye döviz girdisi ve ileriye dönük istihdam güvencesi sağlayabilmesi için desteklenmesi bu süreçte her zaman olduğundan daha fazla önem teşkil ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İhracat, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Çimento ihracatı ilk çeyrekte yüzde 54 arttı - Ekonomi

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