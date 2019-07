Çimento sanata dönüştü

OYAK Çimento Beton Kağıt Grubu tarafından düzenlenen profesyonel tasarımcıları ve öğrencileri çimentoyu kullanarak tasarımlar üretmeye teşvik eden Çimento Tasarım Yarışması'nda kazananlar belli oldu.OYAK Çimento Beton Kağıt Grubu'nun çimento ve betonun doğru kullanımını artırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla bu yıl ilkini düzenlediği Çimento Tasarım Yarışması sonuçlandı. Adana 'da yapılan atölye çalışmasının ardından, kazanan projeler belirlendi. Bu yıl 'beklenmedik dönüşümler' temasıyla düzenlenen yarışmada, öğrenci ve profesyonel kategorilerinde toplam 6 proje ödül için yarışırken, yoğun katılım sebebiyle ek olarak 6 proje daha tasarımlarını uygulamak üzere atölye sürecine davet edildi.ÖĞRENCİ KATEGORİSİNDE BİRİNCİ 'BLOOB' PROJESİ OLDUYapılan değerlendirme sonucunda öğrenci kategorisinde birincilik ödülü Mert Topaloğlu ve Özge Türedi'nin (Yıldız Teknik Üniversitesi) 'Bloob' projesine, ikincilik ödülü Bilge Kamalı'nın (Gazi Üniversitesi) 'Pieces' projesine, üçüncülük ödülü Abdulkerim Uluer'in (İstanbul Gelişim Üniversitesi) 'Bir Şey Değil Her Şey' projesine verildi. Aynı kategoride Kerem Aydın'ın (Gazi Üniversitesi) 'UP2U' projesi, Fatih Eyice ve Semih Seven'in (Pamukkale Üniversitesi) 'Betonun Varoluşu' projesi ile Mustafa Sağdıç (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) ve Ahmet Faruk Varan'ın (Yıldız Teknik Üniversitesi) 'Freedo' projesi mansiyon olarak atölye sürecinde tasarımlarını uygulama şansı elde ettiler.PROFESYONELLER KATEGORİSİNDE BİRİNCİ 'PLİ' PROJESİ OLDUProfesyonel kategorisinde ise birincilik ödülü Ozan Gürsoy, Mehmet Furkan Bakar ve Selin Emir'in 'Pli' projesine; ikincilik ödülü Deniz Yıldırım'ın 'Curve' projesine; üçüncülük ödülü Şengül Has ve Arda Yaycı'nın 'Biricik' projesine verildi. Aynı kategoride Gözde Nalçacı ve Seyyid Muhammed Turhan'ın 'By Step' projesi, Murat Erbaş'ın 'Betolamp' projesi ve Mehmet Emre Ermiş'in 'Plain' projesi mansiyon olarak atölye sürecinde yer aldılar.Çimento Tasarım Yarışması'nın ilk aşamasında, profesyonel kategorisinde 81, öğrenci kategorisinde 99 olmak üzere toplamda 180 proje yarıştı. Öğrenci ve profesyonel kategorilerinde ödül grubu ve mansiyon grubu olmak üzere 6'şar proje belirlendi.Y. Mimar Melike Altınışık (Melike Altinisik Architects), Y. Mimar Pınar Gökbayrak (PAB Mimarlık), Y. Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Mirzat Koç (+mkd Mirzat Koc Design), Akademisyen Doç. Dr. Saitali Köknar (Kadir Has Üniversitesi) ve Betonart Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Dr. Mimar Neslihan Şık'ın yer aldığı jüri, atölyeyi takiben Adana'da bir araya gelerek projelerin uygulama süreçlerini ve son ürünleri değerlendirdi.Yarışmada profesyonel kategorisinde birincilik ödülü 15 bin TL, ikincilik ödülü 12 bin TL ve üçüncülük ödülü 9 bin TL; öğrenci kategorisinde ise birincilik ödülü 12 bin TL, ikincilik ödülü 9 bin TL, üçüncülük ödülü 6 bin TL olarak kazanan yarışmacılara takdim edilecek.(İHA)