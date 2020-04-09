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Çimento sektörü ihracatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 54 arttı

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği'nce (TÇMB), 2020 yılının ilk üç ayında çimento sektörü toplam ihracatının miktar olarak yüzde 54 arttığı bildirildi.

09.04.2020 11:16 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:16
Çimento sektörü ihracatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 54 arttı
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği'nce (TÇMB), 2020 yılının ilk üç ayında çimento sektörü toplam ihracatının miktar olarak yüzde 54 arttığı bildirildi.
Birlikten yapılan açıklamaya göre, TÇMB, Türk çimento sektöründe 2020 Mart ayı ihracat verileri ile 2020 Ocak ayı üretim ve satış rakamlarını açıkladı.
Buna göre, Avrupa'nın 1'inci, dünyanın 6'ncı büyük üreticisi Türk çimento sektörünün üretimi ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31'lik artışla, 3,6 milyon tona çıktı.
Yılın ilk ayında çimento sektörünün iç satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,8'lik artışla 2,5 milyon tona yükseldi.
Sektörün toplam ihracatı ise yılın ilk üç ayında miktar olarak yüzde 54 artarken, ihracat geliri yüzde 33 artışla 276 milyon dolar oldu.
Yine aynı dönemde çimento ihracatı yüzde 57,1 artarak 3,8 milyon ton, klinker ihracatı yüzde 51 artarak 4,2 milyon ton olarak gerçekleşti.
Çimento ve klinker ihracatı miktar bazında en çok ihracat yapılan ilk iki ülke ABD ve Gana oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Saka, "Türk çimento sektörü, yaklaşık yüzde 30 daralma yaşadığı 2019 yılından sonra 2020 yılına umutlu başladı. 2020 Ocak ayında iç satışlardaki küçülme sona ererken, mart ayında ihracatta artış yaşandı. Ancak yılın ilk aylarından itibaren tüm dünyada yaşanan yeni koronavirüs (Covid-19) pandemisi sebebiyle önümüzdeki dönemde satışların azalacağı tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.
Bu arada açıklamada, 2019 yılında Vietnam'dan sonra dünyanın en büyük 2. çimento ve klinker ihracatçısı olan Türk çimento sektörünün ülkeye döviz girdisi ve ileriye dönük istihdam güvencesi sağlayabilmesi için desteklenmesinin bu süreçte her zaman olduğundan daha fazla önem teşkil ettiği bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: İhracat, Ekonomi
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