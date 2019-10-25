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Çimento silosu taştı, otomobiller toz altında kaldı

Çimento silosu taştı, otomobiller toz altında kaldıİZMİR'in Gaziemir ilçesinde bulunan bir çimento fabrikasında, fazla yükleme yapılan çimento silosunun taşması sebebiyle çevreyi yoğun bir toz kapladı.

25.10.2019 20:26
Çimento silosu taştı, otomobiller toz altında kaldı
İZMİR'in Gaziemir ilçesinde bulunan bir çimento fabrikasında, fazla yükleme yapılan çimento silosunun taşması sebebiyle çevreyi yoğun bir toz kapladı.
Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Sarnıç'ta bulunan bir çimento fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre çimento yüklü bir TIR, fabrikanın içindeki çimento silosuna fazla yükleme yaptı. Fazla gelen çimento taşmaya başlarken, çimento tozları fabrikanın yanı sıra çevreye de dağıldı. Taşan çimento tozları, büyük bir kirliliğe sebep olurken, fabrikalar ve bölgede bulunan otomobiller toz altında kaldı. Bir çalışan, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde taşan çimento tozlarının yoğun bir şekilde yayıldığı görüldü. Çimento tozlarının temizlenmesi için çalışmalar sürüyor.
Çimento silosu taştı, otomobiller toz altında kaldı

Gaziemir, Güncel

Kaynak: DHA


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