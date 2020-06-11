CİMER'den köpek isteyen çocuğun talebi karşılandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) ulaşarak köpek istediğini belirten 13 yaşındaki Mehmet Pınar'ın isteği, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince karşılandı.

11.06.2020 17:14 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:19
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) ulaşarak köpek istediğini belirten 13 yaşındaki Mehmet Pınar'ın isteği, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince karşılandı.
Subaşı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Pınar (13) ve kardeşi Duru Pınar (4), CİMER'e yazdıkları başvuruda sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamadıklarını, hayvanları çok sevdiklerini belirterek, köpek isteğinde bulundu.
Durumun Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne iletilmesi üzerine İlçe Müdürü Musa Çallı ile veteriner hekim Berk Omaylar, Pınar kardeşlerin isteğini yerine getirdi.
Ailesiyle Turgutlu İlçe Tarım Müdürlüğü'ne gelen kardeşlere Fransız Buldog cinsi köpekleri İlçe Tarım Müdürü Musa Çallı tarafından teslim edildi.
İlçe Müdürü Musa Çallı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pınar kardeşlerin isteklerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Şu anda sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan adına Mehmet kardeşimize köpeğini teslim ediyoruz. Kendisinden tek ricamız var. Hayatının her aşamasında arkadaşlarına hayvan sevgisini aşılaması." dedi.
Mehmet Pınar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben yazdığı CİMER mesajında daha önce kendisine tavşan verilen bir arkadaşından esinlendiğini belirterek, "Ailemle görüştüm, onlar da kabul ettiler. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkes teşekkür ediyorum." diye konuştu. CİMER’den köpek isteyen çocuğun talebi karşılandı

Kaynak: AA

Etiketler: Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Turgutlu, Güncel, Haber

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