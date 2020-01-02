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CİMER'e 2019'da 3 milyon 138 bin 233 başvuru yapıldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) geçen yıl 3 milyon 138 bin 233 başvuru yapıldığını bildirdi.

02.01.2020 18:02 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:02 CİMER'e 2019'da 3 milyon 138 bin 233 başvuru yapıldı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) geçen yıl 3 milyon 138 bin 233 başvuru yapıldığını bildirdi.
Altun, hesabından 2019 yılında CİMER'e yapılan başvurular hakkında bilgi paylaştı.
CİMER'in, millet ile devlet arasında iletişim köprüsü olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:
"CİMER'e 2019 yılında vatandaşlarımız tarafından 3 milyon 138 bin 233 başvuru yapıldı. Başvurulara verilen cevap sayısı 3 milyon 525 bin 590, ortalama cevap süresi ise 14 gün olarak gerçekleşti. Nüfusa oranla en fazla başvuru yapan iller sırası ile Osmaniye, Ankara ve Karaman oldu. CİMER, vatandaşlarımız ile devletimiz arasındaki bağı güçlendirmek adına teknolojinin son imkanlarını kullanarak inovatif bir kamu anlayışı içerisinde çalışmalarına tüm hızıyla devam edecek."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Fahrettin Altun, Twitter, Güncel

Kaynak: AA

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