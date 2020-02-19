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CİMER'e geçen yıl 3 milyon 138 bin başvuru yapıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER), geçen yıl 3 milyon 138 bin 233 başvuru yapıldı.

19.02.2020 18:24 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:24CİMER'e geçen yıl 3 milyon 138 bin başvuru yapıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER), geçen yıl 3 milyon 138 bin 233 başvuru yapıldı.
İletişim Başkanlığının adresinden paylaşılan bilgilere göre, merkeze yapılan başvuruların cevaplanma oranı yüzde 91, ortalama cevaplanma süresi ise 14 gün olarak gerçekleşti.
Bir önceki yıla göre CİMER'e başvurularda yüzde 10 artış oldu. CİMER'e en çok , Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa, Konya, Kocaeli, Mersin ve 'dan başvuruldu.
Bunların yüzde 94,5'i internet, yüzde 5,3'ü Alo 150, yüzde 0,2'si ise mektup ve faks yoluyla gerçekleştirildi. Başvuruların yüzde 49'unu şikayet, yüzde 33'ünü istek, yüzde 8'ini bilgi edinme, yüzde 5'ini ihbar, yüzde 5'ini de görüş ve öneriler oluşturdu.
CİMER'e en yoğun başvuru ise Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve güvenli bölge oluşturmak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ve Türkiye'nin otomobiline destek konusunda geldi.
Paylaşımda, CİMER'in 2019 yılında Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinden "Bilgiye Erişim Kategorisi"nde şampiyonluk ödülü ve Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği'nden "Halkla İlişkiler Kategorisi"nde birincilik ödülü aldığına yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, İstanbul, Twitter, Hatay, Politika

Kaynak: AA

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