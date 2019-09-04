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Eymen'in katil annesinin para karşılığı ilişkiye girdiği ortaya çıktı! Devletin çocuğa el koymaması tartışma yarattı

İzmir'de 5 yaşındaki oğlunu sevgilisinin yardımıyla öldüren katil anne Mine Durak'ın para karşılığı ilişkiye girdiği ortaya çıktı. CİMER'e şikayet edilmesine rağmen devletin küçük Eymen'in velayetini annesinden almaması ise tartışma konusu oldu.

04.09.2019 23:39

İzmir'de 5 yaşındaki oğlunu döverek öldüren cani anne Mine Durak'ın para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Katil annenin CİMER'e şikayet edilmesine rağmen devletin küçük çocuğun velayetini almaması ise tartışma konusu oldu.

CİNSEL İÇERİKLİ VİDEOLARINI YAYIMLAMIŞ

Katil annenin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı. Çok sayıda cinsel içerikli mesaj yayımlayan oğlunu öldüren katil anne Mine Durak'ın ayrıca cinsel içerikli videolarını da paylaştığı belirlendi.

SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN EYMEN VELAYETİNİ ALMAMASI TARTIŞMA YARATTI

Eymen'in, annesinin iyi bakamadığı gerekçesiyle daha önce Aydın Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce alınıp, çocuk bakımevine yerleştirildiği, daha sonra annenin talebi üzerine geri verildiği öğrenildi. İddiaya göre anne Durak ve erkek arkadaşı küçük çocuğa şiddet uygulamaya devam etti. İşkencenin görüntüleri ortaya çıktı. Aile yakınları bu görüntülerle CİMER ve emniyete başvurdu. Küçük çocuğun olaydan kısa süre önce gözündeki morluğu soran apartman görevisine de "Annem beni kaldırıp yere fırlattı" dediği ortaya çıktı. Bu iddialar üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı konuyla ilgili tepkisini belli etti.

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Eymen'in katil annesinin para karşılığı ilişkiye girdiği ortaya çıktı! Devletin çocuğa el koymaması tartışma yarattı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, İzmir, Anne, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (10)
AD: Avrupada yasiyorum artik haber okumak istemiyorum turkiye hakkinda cunku yasdiga basimi koydugum zaman rahat uyuyamiyorum uyumak mümkun degil icim sizliyor belki yarin unutacagim ama biliyorum bu gece uyuyamiyacagim nasil olur insan kendi canindan kendi kanindan birine boyle bir sey yapar bunu hayvan yapmaz nasil bir yaratik bunlar vallahi billahi anlamiyorum
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VATANDAS: Sabi harcandi yazık çok yazik
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05 73 MK: Tüm uyarilara ragmen tanidigim bir kisinin daha sikayetini cimer dikkate almayarak istenmeyen olaylarin onune gecememistir. Ne yazik ki el elin eşegini turku cagirarak ariyor.Devletin prosodurleri boyle konularda kurumlarin birbirine top atmasindan baska bir ise yaramiyor.Olaylar olduktan sonrada basinda ve sosyal medyada boy boy fatagraflarla soyle olmus boyle olmus.Devlet yardima muhtaca yardim edemiyor.Bir cok bakanlik var hepsinin içi boş. Turkiyede can ucuz. Bu ulkede iki gunde Emine bulutlar, Eymenler unutuluyor.
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MALUM KEMAL: Yaşanmadan geçen yıllar değil, hala idamda tevekkülde bekleyen meclis utansın. Nurlar içinde uyu, kuzum benim...
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ADINIZI YAZIN: Yazik su cocuga resmine bakiyorum icim parcalaniyor nasil bukadar insan vicdansiz oluyor anlamak mümkun degil nasil hele birde Anne senin gibi annenin diyecek bir sey bulamuyorum senin gibi annelere ölüm hak hemde aci cektirerek
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XX VEKALETNAME: iğrenç alçal vicdansız cani pislik işte alsana şeytan şerefsiz kadın
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ADINIZI YAZIN: Devlet iyi bir devlet olsa bu kadar yabanciyi barindiracagina kendi milletine sahip cikar hangi kadin para karsiligiyla bedenini birine teslim eder isde bu sosyal devlet olamadimizdan bu gun gidin sudiarabistana insanlar calismadan aylik gekirleri var avrupa yine ayni neden turkiyenin olmasin biri musluman diger hiristiyan once can sonra canan bu kadinin yaptigi afedilecek bir sey degil hakki ölum olsa gerek ama devlet hukumet kendi insanlarindan sorumludur yemesinden icmesinden devlet sorumlu
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-: ASIN BU SEREFSIZLERI
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46: Meleğim rahat uyu sen sana kıyan şerefsizler cezalarını çekecek
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BJK: ne oluyor bu millete? dna mızla oynuyorlar resmen. . millet patlamaya hazır bomba gibi
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