Cimnastiğin Tokyo yolcuları 2020'den umutlu

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda gösterdikleri performansla 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota alan Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan ve Nazlı Savranbaşı, bu önemli organizasyon öncesi çalışmalarını sürdürüyor.

Cimnastikte son yıllarda üst üste gelen başarılar, geçen yılın ekim ayındaki Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda zirveye çıktı.

Toplam 4 sporcunun olimpiyat kotasına ulaştığı şampiyonada halka aletinde altın madalya kazanarak büyüklerde ilk dünya şampiyonluğuna ulaşan İbrahim Çolak, paralel aletinde gümüş madalya kazanan Ahmet Önder, Rio 2016'nın ardından tekrar olimpiyata gitme hakkı kazanan Ferhat Arıcan ve geçen yıl büyükler kategorisinde yarışmaya başlayan Nazlı Savranbaşı, performanslarıyla göz doldurdu.

Çalışmalarına İzmir'de devam eden milli sporcular, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Ahmet Önder, 2019'un başında, yıl sonunda tarihi başarılar elde edeceklerinin sinyalini verdiklerini kaydetti. Hazır bir şekilde gittikleri Dünya Şampiyonası'nda 4 olimpiyat kotası aldıklarını aktaran Ahmet Önder, şöyle konuştu:

"En iyi seviyede (olimpiyatlara) hazırlanmamız gerekiyor. Ondan önce Avrupa Şampiyonası var. Orada da finalleri ve madalyaları kovalayacağımıza eminim. Avrupa Şampiyonası'nı da başarılı geçersek, olimpiyatlar için çok iddialıyız. Tüm yarışmalara madalya almak için çıkıyorum ama böyle bir baskının altına girmek istemiyorum. Orada ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi, elimden gelenin en iyisini yapmayı hedefliyorum. Böyle olunca madalya kaçınılmaz hale geliyor."

Çolak: "Olimpiyatlar daha zor olacaktır"

2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etmenin bile başarı olduğunu kaydeden dünya şampiyonu İbrahim Çolak, amaçlarının her uluslararası yarışmada olduğu gibi Türk bayrağını en yukarı çektirmek ve İstiklal Marşı'nı okutmak olduğunu söyledi.

Bu hedef doğrultusunda çalıştıklarını vurgulayan İbrahim Çolak, "Olimpiyatlar daha zor olacaktır. Rakiplerim hemen hemen aynı. Tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Dünya şampiyonluğu çok güzel bir şey. Hala o duyguyu tarif edemem size. Yaşanılacak bir duyguymuş. Ben artık Dünya Şampiyonası'nı geride bıraktım." ifadelerini kullandı.

Arıcan: "Kariyerimin zirve noktası olacak"

Milli sporcu Ferhat Arıcan, 2019'da hedeflerinin çoğuna ulaştığını, 2020'de ise kendilerini zorlu bir dönemin beklediğini dile getirdi.

Çalışmalarını en iyi şekilde sürdürdüklerini anlatan Arıcan, "2020 en büyük yıl ve kariyerimin zirve noktası olacak. Olimpiyatlar bizim için en önemli yarışma. 2016'da kaçırdığım madalyayı 2020'de almak istiyorum." diye konuştu.

Savranbaşı: "Umarım her şey güzel olur"

Büyüklerde yarıştığı ilk yıl olan 2019'un kendisi için çok güzel geçtiğini anlatan milli sporcu Nazlı Savranbaşı, Dünya Şampiyonası'ndaki performansıyla olimpiyat kotasına ulaştığını hatırlattı.

Nazlı Savranbaşı, 2020 Tokyo Olimpiyatları için çok heyecanlı olduğuna dikkati çekerek, "Sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Hedefim olimpiyatlarda çok iyi bir şekilde yarışıp, final yapmak. Ardından niye madalya olmasın? Tabii ki bunu hedefliyorum. Umarım her şey güzel olur." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA