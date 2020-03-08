Cimnastik: Bakü AGF Trophy Gençler Yarışması
Azerbaycan'da düzenlenen Bakü AGF Trophy Gençler Yarışması'nda milli cimnastikçiler 5 madalya kazandı.
08.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 08.03.2020 17:50
Azerbaycan 'da düzenlenen Bakü AGF Trophy Gençler Yarışması'nda milli cimnastikçiler 5 madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyanın sahibi oldu.
Milli sporculardan Mert Efe Kılıçer, paralel aletinde altın madalya elde ederken, genel tasnif ile barfiks aletinde Hasan Bulut, halka aletinde de Kerem Şener bronz madalyaya uzandı.
Ay-yıldızlılar, organizasyonda takım halinde gümüş madalya elde etti.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyanın sahibi oldu.
Milli sporculardan Mert Efe Kılıçer, paralel aletinde altın madalya elde ederken, genel tasnif ile barfiks aletinde Hasan Bulut, halka aletinde de Kerem Şener bronz madalyaya uzandı.
Ay-yıldızlılar, organizasyonda takım halinde gümüş madalya elde etti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Cimnastik: Bakü AGF Trophy Gençler Yarışması
Etiketler : Azerbaycan, Bakü, Spor
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