24 Mart 2019, 18:00
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Cimnastik: Çeyrek Final Malatya Grup Müsabakaları

Cimnastik: Çeyrek Final Malatya Grup Müsabakaları

Malatya'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Cimnastik Çeyrek Final 4. Grup Müsabakaları sona erdi.

Malatya'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Cimnastik Çeyrek Final 4. Grup Müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan ve Fırat Cimnastik Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara 48 kız ve 25 erkek sporcu katıldı.

Müsabakalar sonunda erkeklerde Gaziantep takımı birinciliği, Malatya takımı ikinciliği, Adıyaman takımı ise üçüncülüğü elde ederken, kızlarda ise Şanlıurfa takımı birinci, Gaziantep takımı ikinci ve Diyarbakır takımı üçüncü oldu.

Grup yarışlarını kazanan takımlar, 4- 5 Mayıs tarihlerinde İzmir'de yapılacak Anadolu Yıldızlar Ligi Cimnastik Türkiye Şampiyonası Müsabakaları'na katılacak.

Dereceye giren takımlara madalya ve başarı belgeleri Cimnastik Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Erol Bingöl ile hakemler tarafından verildi. Malatya, Spor
Kaynak: AA



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