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Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, olimpiyatların ertelenmesini değerlendirdi

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesine ilişkin, "Alınan hiçbir başarı, hiçbir madalya, insan sağlığından önemli değildir.

30.03.2020 12:27 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:29
Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesine ilişkin, "Alınan hiçbir başarı, hiçbir madalya, insan sağlığından önemli değildir." dedi.
Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesi kararını yerinde bulduğunu belirterek, "Alınan hiçbir başarı, hiçbir madalya, insan sağlığından önemli değildir. Sporcuların ve insanın sağlığı her şeyden önemlidir. Dolayısıyla bu çok yerinde bir karar oldu. Zaten bu pandeminin ülkemizde de başlama sürecinde hemen Gençlik ve Spor Bakanlığımızın talimatlarıyla salonlarımız kapatıldı. Biz de buna çok hızlı şekilde uyan federasyonlardan biri olduk. Sadece olimpiyat kotası alabilecek sporcularımızın yarışmalarına müsaade edildi ama o da hızlı bir şekilde bitti." diye konuştu.
Suat Çelen, Kovid-19'un Çin dışındaki ülkelerde de görülmesi üzerine tüm uluslararası yarışların iptal edildiğine işaret ederek, şöyle devam etti:
"Yarışmalara katılmak için yurt dışına çıkarak ülkemize dönen sporcularımızın 14 günlük karantina süreleri de bitti. Çok şükür hepsinin sağlık durumu çok iyi. Ben buradan şunu söylemek isterim; vatandaşlarımız dikkat etsin, 'Bana bir şey olmaz.' demesinler. Lütfen Sağlık Bakanlığımızın, devletimizin söylemiş olduğu kurallara riayet edelim çünkü bu hızlı yayılan bir virüs. Bu süreci çok hızlı bir şekilde atlatabilmek için hepimiz bu kurallara uymak zorundayız."
El yıkamanın önemine dikkati çeken Çelen, vatandaşlara zorunlu olmadıkça evden çıkmama ve aileleriyle vakit geçirme çağrısında bulundu.
Çelen, bu süreçte morali bozulan sporcuların, 2021 sürecinde başarılı olması için federasyon olarak tüm tedbirleri alacaklarını vurgulayarak, "Sporcularımız 2021 sürecinde, bu süreci de hızlı bir şekilde atlattıktan sonra yine milletimizin yüzünü güldürmeye devam edecektir. Biz de federasyon olarak, bilindiği gibi madalya alan, özellikle olimpiyatlarda da madalya alma şansı olan sporcularımız ile kota alan sporcularımızın motivasyonlarını üst düzeyde tutmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Hala diğer branşlarımızda, özellikle de ritmik cimnastik branşımızda olimpiyat kota şansımız devam ediyor. Olimpiyat kota sayılarımızı artırarak elimizden geleni yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.
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Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, olimpiyatların ertelenmesini değerlendirdi

Kaynak: AA

Etiketler: Suat Çelen, Güncel

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Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, olimpiyatların ertelenmesini değerlendirdi
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