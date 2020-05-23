Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'den bayram mesajı

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

23.05.2020 09:14 | Son Güncelleme: 23.05.2020 09:18
Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çelen, mesajında, "Sevgimizin, saygımızın, dostlarımız ve komşularımızla olan bağımızın arttığı, adetlerimizin yaşandığı bayramlar hepimiz için birleştirici olmuştur. Belki bu yıl biraz buruk olsa da inanıyorum ki bu günler en kısa zamanda geçecek ve bizi biz yapan değerlerin hatırlandığı bu özel günleri yine istediğimiz gibi kutlayacağız." ifadelerini kullandı.
Bayramların çok özel bir yere sahip olduğunu belirten Çelen, "Ramazan Bayramı'nın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, sağlıklı bir bayram geçirmenizi diliyorum." dedi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen’den bayram mesajı

Kaynak: AA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Suat Çelen, Spor, Haber

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