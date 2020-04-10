Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Cimnastikte 2 altın, 1 bronz madalya

Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle finalleri iptal edilen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda eleme sıralamasının nihai sonuç olmasına karar verdi, Türkiye 2 altın, 1 bronz madalya kazandı.

10.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:44
Cimnastikte 2 altın, 1 bronz madalya
Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle finalleri iptal edilen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda eleme sıralamasının nihai sonuç olmasına karar verdi, Türkiye 2 altın, 1 bronz madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen kupa, koronavirüs salgını nedeniyle elemelerin ardından iptal edilmişti. FIG, yayınladığı kararla eleme sıralamasının nihai sonuç olmasına karar verdi.
Bu sonuçlara göre milli cimnastikçilerden Ümit Şamiloğlu barfiks, Abdelrahman Magdy Elgamal ise yer aletinde altın, Ferhat Arıcan da paralel aletinde bronz madalya elde etti.
Türkiye Cimnastik Federasyonu, "Sporcularımızı ve antrenörlerinizi tebrik ediyoruz." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Spor
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Zidane’dan koronavirüs mücadelesine anlamlı destek Spor
Zidane'dan koronavirüs mücadelesine anlamlı destek
Başkan F.Bahçe yolunu açtı: Gururla önünü açarız Spor
Başkan F.Bahçe yolunu açtı: Gururla önünü açarız
Milli yıldızdan dikkat çeken kıyaslama: Bence Alex, Hagi’den daha iyi Spor
Milli yıldızdan dikkat çeken kıyaslama: Bence Alex, Hagi'den daha iyi
Karantinada şov yapmak isteyen genç futbolcu, evinin camını kırdı Spor
Karantinada şov yapmak isteyen genç futbolcu, evinin camını kırdı
G.Saray’dan tarihi karar! İki takımda da sadece Türk oyuncular olacak Spor
G.Saray'dan tarihi karar! İki takımda da sadece Türk oyuncular olacak
Messi, Ronaldinho ve Inter ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu Spor
Messi, Ronaldinho ve Inter ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu
Koronaya karşı zafer kazanan Rüştü Reçber’den Barcelona itirafı Spor
Koronaya karşı zafer kazanan Rüştü Reçber'den Barcelona itirafı
Haberler ›› Spor ››Cimnastikte 2 altın, 1 bronz madalya - Spor

Son Dakika Spor Haberleri

12:53: Akhisarspor'un sigortası Cocalic - Spor 12:47: Mesut Özil'den Marca'ya çarpıcı açıklamalar: Real Madrid'den önce Barcelona'ya gitmek istiyordum - Spor 12:47: Hagi mi, Alex mi? Türkiye'ye gelen en iyi yabancı futbolcu... - Spor 12:46: Göztepe 27 Nisan'da sahaya çıkacak - Spor 12:46: Bakan Kasapoğlu'ndan Yunus Mallı'ya 'geçmiş olsun' telefonu - Spor 12:34: Şarkıcı Koray Avcı, 12 yıl sonra sakalını kesti - Magazin 11:16: Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı - Spor 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler