Cimnastikte hedef, olimpiyatlara takım halinde katılmak - BOLU

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, "Artistik cimnastikte erkek takımımız 2020 Olimpiyatları'na çok sıkı hazırlanıyor. İlk 12'ye girerek olimpiyatlara takım olarak gitmeyi hedefliyorlar. Bu çok büyük bir hedef." dedi.Artistik Cimnastik Genç Erkek Milli Takımı ve Artistik Cimnastik Genç Kız Milli Takımı'nın Bolu kampını ziyaret eden Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Cimnastik Federasyonunun bu yıl ilk defa Dünya Gençler Artistik Cimnastik Şampiyonası düzenlediğini, büyük katılımla çok önemli bir organizasyon olacağını söyledi.Çelen, Macaristan'ın Györ kentinin belediye başkanının eski bir cimnastikçi olduğunu belirterek, "Bu yarışmayı belediye başkanı tertip etmek istedi. Bizim kadın ve erkek takımlarımız Bolu'da kamp yapıyor. Bolu, cimnastiğin merkezlerinden, en önemlilerinden birisi. Umut ediyorum ki kamptaki sporcularımız orada final yapacaklar. İlk yıl olması nedeniyle madalya konusunda bir şey söyleyemiyorum." diye konuştu."Olimpiyatlara takım olarak gitmeyi hedefliyorlar"Genç sporcuların önünün açık olduğunu anlatan Çelen, "Artistik cimnastikte erkek takımımız 2020 Olimpiyatları'na çok sıkı hazırlanıyor. İlk 12'ye girerek olimpiyatlara takım olarak gitmeyi hedefliyorlar. Bu çok büyük bir hedef. Bu hedefle genç sporcuların önünü açıyorlar. Bu gençler bazı şeylerle uğraşmayacak artık. Tanınma ya da bilinmeyle uğraşmayacaklar. Şu anda Almanya'da, Çin'de bir jenerasyon gidiyor, diğeri geliyor. Hakemler onları biliyor. Yönetimler, jüriler onları biliyor. Dünya, 'Bu ülke artık cimnastik ülkesi.' diyor." şeklinde konuştu.Çelen, artistik cimnastik sporcularının, Türkiye'nin bir cimnastik ülkesi olduğunu dünyada kanıtlamaya başladığını ifade etti.Olimpiyat seçmelerinin yapıldığı yılda olduklarını hatırlatan Çelen, "Artık kotaların alınacağı son yıl. Ekim ayında Almanya'da artistik cimnastikte erkek ve kadın takımlarımız olimpiyat mücadelesi verecek. Ritmik ve trampolin 2020 yılının sonuna kadar devam edecek. Yıl sonunda Almanya'da yapılacak olan yarışmada hedeflediğimiz başarıları elde edebilirsek, Türk cimnastiği çok büyük bir uluslararası organizasyona adım atmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.Sporcu sayısı 100 binlere ulaştıFederasyon başkanı olarak ikinci döneminin ortasında olduğunu aktaran Çelen, sözlerini şöyle tamamladı:"Sporcu sayımız bin 200'den 100 binlere yaklaştı. 12 ilden bugün 81 ile ulaştık. Bunun daha ötesi yok. Hedefimiz, her ilde olimpik bir cimnastik salonu olması. Her disiplinimizde sadece olimpiyatlara katılım değil, madalya hedefleyen bir federasyon olmayı hayal ediyoruz. Elde edilen başarılarla da bunların çok uzak olmadığını görüyorum. Bir de bizim olimpik olmayan branşımız aerobik var. Geçen hafta Macaristan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda madalya aldık. Sporcularımız ilk defa katıldı ve 5-6 tane final çıkarttı. Ben umut ediyorum ki Türk cimnastiğinin geleceği çok parlak."