Cimnastikte İki Madalya

Milli cimnastikçiler, Avustralya
'nın ev sahipliğinde düzenlenen Melbourne Dünya Kupası'nda iki madalya kazandı. Türkiye
Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2020 Tokyo
Olimpiyat Oyunları'na puan veren kupada, iki Türk sporcu kürsüde yer aldı.
Paralel aletinde mücadele eden Ahmet Önder ve Ferhat Arıcan
, başarılı bir performans sergileyerek organizasyonu madalyayla tamamladı.
Müsabakalar sonunda Ahmet Önder gümüş madalya kazanırken, Ferhat Arıcan ise bronz madalyayı boynuna taktı.
Avustralya, Spor
Kaynak: AA