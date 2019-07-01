Cimnastikte 'Süper Lig'deyiz

Müsabakalarda ilimizi temsil eden İl Gençlikspor, şampiyon olarak 1.Lig'e (Süper Lig) yükseldi. Eren Fuat Turbil tek erkeklerde, Selin Özermiş tek kızlarda 1. olurken, Yudum Atan da tek kızlarda 2. oldu.

Eren Fuat Turbil, Selin Özermiş ve Yudum Atan'dan oluşan trio ekibi ise Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Antrenörlüğünü Mehmet Ali Ekin 'in yaptığı İl Gençlikspor, 33,633 takım puanı ve 48 puanla birbirinden zorlu rakipleri geride bırakarak, yeni sezonda Süper Lig'de mücadele etme hakkını elde etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, cimnastiğe verdikleri önemin meyvelerini almaya devam ettiklerini belirterek, " Ankara 'da elde edilen şampiyonlukla layık olduğumuz lige yükseldik. Sağlam bir altyapıya sahibiz. Bu altyapı ve çalışma temposuyla ilerde daha büyük başarıların geleceğine de inanıyorum. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyorum" diye konuştu.