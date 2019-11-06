Haberler » Güncel » 'Cimri' oyunu Diyarbakır'da sahnelendi

"Cimri" oyunu Diyarbakır'da sahnelendi

Diyarbakır'da Moliere'in "Cimri" adlı oyunu sahnelendi.

06.11.2019 16:40 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:44
Diyarbakır'da Moliere'in "Cimri" adlı oyunu sahnelendi.

Diyarbakır Bağlar Gençlik Merkezi bünyesinde oluşturulan Güzel Sanatlar Kulübünde eğitim gören tiyatro ekibi tarafından Moliere'in "Cimri" adlı oyunu, 30 Ekim'de Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde seyirci ile buluştu.
Kültürel ve sanatsal etkinliklere yönelik atölye çalışmalarının yapıldığı Gençlik Merkezi tiyatro ekibinin sahnelediği oyun 250 kişi tarafından izlendi.
Oyunu, Bağlar ilçesinde yaşayan ve daha önce herhangi bir tiyatro etkinliğine katılamayan dezavantajlı gençler ile Suriyeli çocuk ve gençler izleme imkanı buldu.

Diyarbakır, Moliere, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:17 Başkan ve Rektör lösemili çocuklarla
17:17 Şahmeran etkinliğinin onur konuğu Türkan Şoray olacak
17:16 İl Genel Meclis üyeleri çalışmaları inceledi
17:15 Kral malzemeciye son görev
17:15 Başkent Edaş, onarım ve yatırım hedeflerini başarıyla gerçekleştirdi
17:13 Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Ne olursa olsun yanındayız
17:00 Ümit Özdağ'dan kendisi için "Bu adamı tedavi ettirin" diyen Soylu'ya çağrı: Kendine güveniyorsan gel Suriyeli sığınmacıları konuşalım
16:52 Erdoğan'ın yanındaki yerini kaybeden Arınç'tan yeni açıklama: Sigortayı attırmamak lazım
16:27 Türk bayrağı asılı bisikletiyle Gündoğdu Marşı'nı söyleyen çocuk konuştu: Bir kadın bana 'Bayrağı indir' dedi, marşı daha gür söyledim
16:26 Konya'da 1,5 aylık ikiz bebekler ile 2 yaşındaki kızı terk eden anne ve baba gözaltına alındı
6.11.2019 17:23:48