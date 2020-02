Çimsa, World of Concrete 2020'ye katıldı

Sabancı Holding iştiraki Çimsa , 4-7 Şubat tarihleri arasında Las Vegas'ta dünyanın dört bir yanından inşaat ve çimento sektörünün temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşen

Beyaz çimento ve özel ürünlerde yarım asra yaklaşan bilgi birikimi ve güçlü bir AR-GE'ye sahip olan Çimsa, her sene düzenlenen ve sektörün en prestijli fuarlarından olan Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı World of Concrete (WOC) 2020'ye katıldı. Çimsa Aluminates ve Çimsa Süper Beyaz ailesi ürünlerini sektörünün önde gelen temsilcileri ile buluşturan Çimsa fuarda, yenilikçi çözümler sağlayan tüm ürünleri ile dikkat çekti.

Beyaz çimento ve özel ürünler alanında küresel piyasalardaki liderliğini koruyan Çimsa, Süper Beyaz, Süper Beyaz Slow, Crafta N, Crafta S, Recipro 40, Recipro 40+, Recipro 50 ve Rego ürünlerini tanıttığı fuarda "Beyaz Çimento" ürünü ile fuar ziyaretçilerinden tam not aldı. Beyaz çimento ve özel ürünlerini üç ana aile grubu altında toplayan Çimsa'nın, Aluminates Ailesi ürün yelpazesi altında, Recipro 40, Recipro 40+, Recipro 50 ve Rego ürünleri, Süper Beyaz ailesinde ise Süper Beyaz, Süper Beyaz Slow, Crafta N, Crafta S ürünleri ve Özel Ürünler ailesinde ise CSA ürünü yer alıyor.

Çimsa CEO'su Ülkü Özcan World of Concrete (WOC) 2020'ye katılmaları ile ilgili şunları söyledi: "Türkiye'nin en büyük gri çimento üreticilerinden Çimsa, beyaz çimento alanında küresel ligde ilk üç arasında yer alıyor. Yurtdışında gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla küresel çimento sektöründeki varlığımızı güçlendiriyoruz, 2017 yılında Amerika Birleşik Devleti'nde Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corp.'u kurduk. Yurtdışındaki ilk greenfield yatırımımız olmasıyla dikkat çeken Houston'da kurulan öğütme tesisimiz de 2019 yılında faaliyete başladı ve bugün müşterilerimize doğrudan bu tesisimizden hizmet veriyoruz. ABD pazarında büyümeyi, müşterilerimizin ve pazarın ihtiyaçlarını karşılamayı sürdüreceğiz. Çimsa'nın, küresel piyasalara ihracat yapma kapasitesi, güçlü pazarlama ağı ve son dönemde hayata geçirdiği yatırımların sonucunda artan beyaz çimento kapasitesi ile de yurt dışı pazarlarda ve iç piyasada etkinliğimizi her geçen gün artırıyoruz. Geleceğin dijital çimento şirketi olarak dijital stratejilerimiz ile akıllı fabrika sistemlerine, veri analitiğine ve verimliliğe daha da önem vererek, endüstri 4.0 projelerine odaklandığımız projelerimizle Çimsa'nın değerini ve itibarını küresel ölçekte yukarıya taşımaya devam edeceğiz."