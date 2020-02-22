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Çimşir'den zorunlu 2 değişiklik

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, son oynadıkları Sivasspor maçına göre Beşiktaş karşılaşmasının 11'inde zorunlu 2 değişiklik yaptı.

22.02.2020 20:24 | Son Güncelleme: 22.02.2020 20:34Çimşir'den zorunlu 2 değişiklik
Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, son oynadıkları maçına göre karşılaşmasının 11'inde zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'a konuk oldu. Bordo-mavili takımın Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, bu mücadeleye son çıktığı Sivasspor maçının 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Çimşir, cezası nedeniyle oynayamayan Obi Mikel'in yerine formayı Doğan Erdoğan'a, sakatlığı bulunan Nwakaeme'nin yerine ise Sturridge'i görevlendirdi.

Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanına kalede Uğurcan, savunmada; Pereira, da Costa, Campi, Novak, orta alanda Doğan, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Sturridge ve ileri uçta ise Sörloth 11 ile çıktı. - İSTANBUL

Trabzonspor, Ersun Yanal, Sivasspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: İHA

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