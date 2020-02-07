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Çin, 10 günde ikinci hastaneyi de bitirip hizmete açtı

Yeni tip koronavirüsünün (2019-nCoV) ortaya çıktığı Çin'in Wuhan kentinde, salgından etkilenenleri tedavi etmek üzere inşa edilen ikinci prefabrik hastane, bugün hasta kabul etmeye başladı.

07.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:42Çin, 10 günde ikinci hastaneyi de bitirip hizmete açtı

79 bin 900 metrekare yüz ölçümüne sahip Leishenshan Hastanesi'nin (Şimşek Tanrısı Dağı) inşasına 27 Ocak'ta başlanmıştı. Bin 600 yataklı hastanede, 2 binden fazla doktor ve hemşire görev alacak. Bugün hasta kabul etmeye başlayan hastaneye ilk etapta 110 kişiden oluşan ilk sağlık ekibi gönderildi.

Jiangxia Bölgesi'ndeki Huangjia Gölü'nün kıyısında yer alan Leishenshan Hastanesi, bir tarla hastanesinin düzenine dayanan modüler bir tasarım kullanıldı. Çin, 23 Ocak'ta yapımına başlanan 1.000 yatak kapasiteli Huoshenshan Hastanesi'ni de pazar günü tamamlayarak hizmete sokmuştu. Öte yandan ülkenin birçok yerinde aynı anda yeni hastane inşaatları da başlamış durumda. Acil yatak kapasitesi gereken bölgelerde de kabin hastaneler, kısa bir sürede tamamlanarak hizmete sokuldu.


Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: Bültenler

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