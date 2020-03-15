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Çin, 15 dakikada sonuç veren koronavirüs tespit kiti geliştirdi

Dünyada hızla yayılan koronavirüs salgının ilk çıkış noktası olan Çin'de virüse karşı mücadele bir adım daha ileri taşındı. Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından, Çin'de bir firmanın 15 dakikada sonuç veren yeni koronavirüs test kitlerini ürettiğini açıkladı.

15.03.2020 18:33 | Son Güncelleme: 15.03.2020 18:56

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle şu ana kadar 5 bin 833 kişi yaşamını yitirdi. Virüsün ilk çıkış noktası olan Çin'de hayat normale dönmeye başlarken, Pekin yönetimi virüsle mücadeleyi bir adım daha ileri taşıdı.

15 DAKİKADA SONUÇ VEREN TESPİT KİTİ GELİŞTİRİLDİ

Çin, 15 dakikada sonuç veren 15 dakikada sonuç veren koronavirüs tespit kiti geliştirildi. Çin'in geliştirdiği kit koronavirüs salgını ile mücadeleyi daha da güçlendirecek. Sonucu öğrenmeyi hızlandıran test çubukları, Çin'in Hefei eyaletinde özel bir firma tarafından üretildi.

ÇİN'İN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ DUYURDU

Haberi Çin'in Ankara Büyükelçiliği duyurdu. Elçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "15 dakika! Hefei, Çin'de bir firma 15 dakikada sonuç veren yeni koronavirüs test kitleri üretti" ifadelerini kullandı.

TESTLERDEN BAŞARIYLA GEÇTİ

Büyükelçilik, paylaşımında "Birlikte ayaktayız ve birlik güç demektir" vurguları yapıldı. Test çubuğunun klinik testlerden başarıyla geçtiği, testlerin Çin pazarına dağıtılacağı açıklandı.

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Çin, 15 dakikada sonuç veren koronavirüs tespit kiti geliştirdi
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa, Ankara, Wuhan, Dünya, Güncel

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