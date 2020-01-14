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Çin 17 yıl üst üste dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı oldu

Çin'in 2019 ham petrol ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 9,5 artarak 17 yıl üst üste büyüme gösteren rekor bir ithalat kalemi oldu. Özellikle 2018'de yeni rafinerilerin kurulmuş olması hali hazırda dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'i uzun bir süre daha birinci sırada tutacak.

14.01.2020 10:39 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:39Çin 17 yıl üst üste dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı oldu
Çin'in 2019 ham petrol ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 9,5 artarak 17 yıl üst üste büyüme gösteren rekor bir ithalat kalemi oldu. Özellikle 2018'de yeni rafinerilerin kurulmuş olması hali hazırda dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan ülkeyi uzun bir süre daha birinci sırada tutacak gibi görünüyor.

Salı günü yayınlanan son verilere göre Çin, 2019'da 506 milyon ton ham petrol ithal etti. Günde 10 milyon 120 bin varile tekamül eden bu miktar 2018'e kıyasla günlük 882 bin varillik artış yaşandığı anlamına geliyor.
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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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