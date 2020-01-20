Çin 2019'da 40'tan fazla ticari uydu geliştirdi ve fırlattı

Çin Uzay Bilim ve Teknoloji Şirketi (CASC) tarafından 2019 Çin Uzay Teknoloji Faaliyetleri Mavi Kitabı yayınlandı.

Mavi kitaba göre, küresel ticari uzay geliştirme durumuyla karşı karşıya bulunan Çin, ticari uzay geliştirme konusunda dünyaya ayak uyduruyor.

Geleneksel uzay şirketleri yüksek performanslı ticari uydular geliştirir. Ticari uydu şirketleri ise alt bölümlerde uyduları geliştiriyor. Ticari teknolojilerle uyduları test etme alanında, 2019'da Çin 10'dan fazla uydu fırlattı ve yörüngede 20'den fazla uyduyu ticari teknolojilerle test etti.

Beijing Uzay Bilim ve Teknoloji Bilgi Enstitüsü Müdürü Yu Miao, uzayda altyapı tesislerinin iyileştirilmesiyle birlikte uydu operasyon hizmetlerinin ticari uzay için gidererek bir değer kazanım alanı haline geleceğini kaydetti.