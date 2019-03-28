Çin 2021'E Kadar Türkiye'deki Yatırımlarını İkiye Katlamayı Hedefliyor

İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li, DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı T.Murat Kolbaşı, Council for Promotion South-South Cooperation Başkanı Lyu Xinhua, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Ata Holding Koordinatörü Tuncer Köklü, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Proje Direktörü Ahmet Sami Yavuz'un konuşmacı olarak katıldığı seminerde Türkiye ile Çin arasındaki yatırım fırsatları ve ticaretin geleceği konuşuldu.

Çin'in Kuşak ve Yol Projesi ile yeni bir vizyon çizdiğini söyleyen DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı T. Murat Kolbaşı, "Çin, Kuşak ve Yol Projesi ile tüm dünya kıtalarını Doğu'dan Batı'ya bağlayarak, 6 ayrı hat üzerinden tarihi İpek Yolu'nu yeniden hayata geçirirken, Çin pazarını tüm dünyaya açıyor. Biz de Türkiye'de bu heyecana ortak olan ve süreci en yakından takip eden iş insanlarıyız. Çünkü biz Türk iş insanları olarak DEİK çatısı altında buluşarak Çin özelinde bir İş Konseyi kurduk. Asya Pasifik perspektifiyle de toplam 17 ülke ve 2 bölgeyi kapsayan iş konseylerimiz bulunuyor. Asya Pasifik Bölgesi ile geçtiğimiz sene toplam ticaret hacmimiz 60 milyar doları buldu. Türkiye'nin ise bu bölgeye gerçekleştiremediği ihracat miktarı 40 milyar dolar. Dolayısıyla önümüzde çok ciddi bir pazar fırsatı var. Bu bağlamda 2018'de ilki gerçekleştirilen ve Çin tarafından 10 trilyon dolarlık ithalat hedeflenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nın da bu yıl ikincisi 5-10 Kasım 2019 tarihlerinde Şanghay'da gerçekleştirilecek. Tüm Türk firmalarının bu fuarda yer almasını istiyor ve bunu çok önemsiyoruz. Geçtiğimiz yıl fuara, toplam cirosu 1 milyar doları bulan 40 firmamızla birlikte gittik. Bu yıl ise 4 bin m2'lik büyük bir alanda ülkemizi temsil edeceğiz. Türkiye'de Kuşak ve Yol Projesi'nin ardından Çinli öğrenci sayısı da iki katına çıktı. Şu anda 2 bin Çinli öğrenci Türkiye'de eğitim görüyor. 2021 yılının sonuna kadar Türkiye'ye gelen turist sayısını tam iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Yine bu vizyonla Çin'e gerçekleştirdiğimiz ihracatımızı da iki katına yükselterek, Çin'in Türkiye'ye yaptığı yatırım miktarının da 2021 yılının sonuna kadar 2 katına çıkarılmasını hedefliyoruz." dedi.

Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısı iki katına çıkacak

Türkiye ile yakın temasta bulunarak ticaretteki ortak hedeflere yürüdüklerini ifade eden Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li, "Çin olarak en kıymetli ticaret partnerlerimizden biri olan Türkiye ile mevcut potansiyelimizi geliştirmek için çalışıyoruz. İki ülkenin de devlet liderleri, ekonomik ilişkilerin artması adına belirlenen ortak hedeflere ulaşılması için büyük katkı sunuyorlar. Önümüzdeki dönemde dünya ekonomisi çok büyük bir değişim yaşayacak. Bu açıdan Kuşak ve Yol Projesi de eşi benzeri olmayan büyük bir fırsat sunuyor. Çin olarak Türkiye ile özellikle son yıllarda enerji, altyapı ve finans alanlarında büyük başarılara imza attık. Çin olarak ekonomi ve ticarette Türkiye ile olan ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız. Bu hedef doğrultusunda gönülden çaba harcıyoruz. Her yıl yeni somut adımlar atıyor ve diplomatik görüşmelerde de bunu pekiştiriyoruz. 2021 yılına kadar Çin'den Türkiye'ye gelen turist sayısını da iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yüzden Çinli turistlerin Türkiye'de rahatça seyahat edebilmesi için Çince tabelalarla birlikte bilgi noktaları kurulmasını bekliyoruz" dedi.

Türkiye ile Çin'in ticaret kapasitesi çok yüksek

Türkiye ile Çin arasında ticari açıdan büyük bir potansiyel olduğunu belirten İstanbul Vali Yardımcısı Sayın İsmail Gültekin, "Türkiye ve İstanbul olarak iki ülke arasındaki ilişkileri daha ileriye taşımaya son derece kararlıyız. Bu iki ülke arasında ticaret ve yatırım açısından oldukça büyük bir kapasite söz konusu. Bu muazzam potansiyeli en üst düzeyde kullanmak adına İstanbul Valiliği olarak Çin İstanbul

Başkonsolosluğu ile her an iletişim halindeyiz. Ne mutlu ki iki ülke devlet başkanlarımız da Türkiye ile Çin arasında ekonomi ve ticarette ortak hedefler belirlediler. Çinli uluslararası iki havayolu şirketinin İstanbul'a direkt uçuşlara başlamasından dolayı da son derece memnunuz. Bu pozitif gelişmeler, ticari ilişkilerimize de olumlu yönde katkı yapacak. Önümüzdeki dönemde Türk iş insanlarımızın, Çin'e gerçekleştireceği seyahatler için vize alım işlemlerinin çok daha hızlı ve kolay ilerlemesini arzu ediyoruz. Valiliğimiz tarafından Çinli yatırımcıların tüm ticari işlemlerini tek bir ofiste tamamlamasını sağlayan bir de ofisimiz bulunuyor." şeklinde konuştu.

Kuşak ve Yol Projesi ile 5 yılda 100 milyar dolarlık ticaret

DEİK organizasyonuyla Türkiye'de olmaktan ve iki ülke iş insanlarının bir araya gelmesinden dolayı mutluluk duyduklarını belirten Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, "Bugün çok kıymetli bir buluşmaya imza atılıyor. Türkiye ile Çin, Kuşak ve Yol projesinde 5 yıldır birlikte ilerliyor. Kuşak ve Yol Projesi ile son 5 yıldaki toplam ticaret hacmimiz 100 milyar dolara ulaştı. Çin'den Türkiye'ye gelen yatırım oranı ise yüzde 120 oranında arttı. Bugün 1.000'den fazla Çinli şirketimiz Türkiye'de faaliyet gösteriyor. 2018 yılında Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısı yüzde 60 artarak 400 bin kişiye ulaştı. Bank of China ve ICBC Türkiye gibi çok önemli bankacılık ve finans kuruluşlarımız da Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Bu gelişmelerin yanı sıra Kuşak ve Yol Projesi de ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilerin en üst seviyeye yükselmesini sağlayacak. Bugünkü semineri de ticaret ve yatırım alanlarında yeni bir başlangıç olarak değerlendiriyorum. Son 5 yıldaki başarılı dönemin, daha da ivmelenerek devam edeceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

28 Çinli şirketten 40 iş insanı Türkiye'de buluştu

Council for Promotion South-South Cooperation Başkanı Sayın Lyu Xinhua ise 28 şirketten 40'dan fazla Çinli iş insanıyla Türkiye'de olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Son yıllarda özellikle müteahhitlik projelerinde karşılıklı yatırımlarla büyük başarılara imza attık. Ticaret alanında da büyük bir ivme kazandık ve ikili ticaret hacmimiz 23 milyar dolara ulaştı. Çin, Türkiye'nin küresel bazda en büyük ikinci ithalat partneri konumunda yer alıyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye'ye yatırımlarımız kararlılıkla devam edecek. İstanbul bir Avrasya şehri ve ulaşım konusunda dünyanın merkezi konumunda yer alması büyük bir avantaj. Türkiye pazarı da potansiyel açısından muazzam fırsatlar sunuyor. Heyetimizdeki firmalar finans, makine, müteahhitlik, enerji, elektrik, güvenlik, turizm, eğitim, tekstil, kimyasal ürünler ve elektronik ekipmanlar gibi alanlarda faaliyet gösteriyorlar. Türk dostlarımızla yapacağımız ikili iş görüşmelerinden çok olumlu sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyor ve Türkiye'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Ata Holding Koordinatörü Tuncer Köklü, Ata Holding'in Çin'de yürütmüş olduğu yatırım faaliyetlerini ve Çin ile iş ve yatırım yapma hususundaki deneyimlerini aktardı.

Açılış konuşmalarının ardından T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Proje Direktörü Ahmet Sami Yavuz, Türkiye ile Çin arasındaki ticaret fırsatlarını ve Türkiye'deki yatırım ortamının dinamiklerini içeren bir sunum gerçekleştirdi.

Seminer, sunumun ardından ikili iş görüşmeleri ile sona erdi.

Kaynak: Bültenler