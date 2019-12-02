Çin, 2035 yılında uzayda güneş enerjisi santrali kuracak

Çin Uzay Teknolojisi Akademisi (CAST), Çin'in 2035 yılına kadar uzayda bir güneş enerjisi santrali kurmayı planladığını açıkladı. Projeden sorumlu araştırmacılardan Wang Li, geçen hafta Xiamen kentinde düzenlenen 6. Çin-Rusya Mühendislik Forumu'nda projeyle ilgili bilgi verdi. Uzayda kurulacak santralin güneş enerjisini toplayacağını ifade eden Wang, santralden elde edilecek enerjinin mikrodalgalara veya lazere dönüştürülerek yerküreye gönderileceğini ve insanların tüketimine sunulacağını belirtti.

Wang Li, basına verdiği demeçte, "Bu konuda bilimsel ve teknolojik atılım gerçekleştirmek için küresel işbirliğini güçlendirmeyi, böylece insanoğlunun sonsuz temiz enerjiye kavuşma rüyasını daha erken gerçeğe dönüştürmeyi arzuluyoruz" dedi.

Geleneksel fosil yakıtların ciddi çevre sorunları yarattığına işaret eden Çinli araştırmacı, bu enerji türleriyle kıyaslandığında, uzay tabanlı güneş enerjisinin verimlilik ve sürdürülebilirlik açılarından avantajlara sahip olduğunun, bu yolla yerküreye güvenilir ve dayanıklı enerji sağlanabileceğinin altını çizdi.

Edinilen bilgilere göre, Çin şu an uzayda güneş enerjisi santrali kurma projesi kapsamında Chongqing kentinde bir deneme üssü inşa etmeyi planlıyor. Güneş enerjisinin yerküreye aktarılması ve bunun çevreye etkileriyle ilgili çalışmaların yürütüleceği üsse yatırımın 28 milyon 400 bin doları bulacağı belirtiliyor.