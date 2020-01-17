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Çin, 3 aydır gözaltında tuttuğu "MeToo" aktivistini serbest bıraktı

Çin'in 3 aydır gözatında tuttuğu "MeToo" (Ben de) hareketi aktivistini serbest bıraktığı bildirildi.

17.01.2020 17:46 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:46Çin, 3 aydır gözaltında tuttuğu
Çin'in 3 aydır gözatında tuttuğu "MeToo" (Ben de) hareketi aktivistini serbest bıraktığı bildirildi.
Uluslararası Af Örgütü'nün 'deki Ely şehri şubesi, 'dan yaptığı açıklamada, 2019'de gözaltına alınan gazeteci ve aktivist Sophia Huang Xueqin'in salıverildiğini duyurdu.
Huang, 17 Ekim 2019 tarihinde Guangdong eyaletinin başkenti Guangzhou'da "kavga ve olay çıkarmak" suçlarından gözaltına alınmıştı.
İş yerinde tacize uğradığı iddiasıyla kampanya başlatan Huang, 2017 yılında "MeToo" hareketinin Çin'deki öncüsü olmuştu.
"MeToo" Hareketi, isnat edilen suçların aktivistlerin gözaltına alınması için uydurulan gerçek dışı sebepler olduğunu açıklamıştı.
Huang'ın tutuklanmadan önce Hong Kong'daki protesto gösterileriyle ilgili de yaptığı belirtiliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Af Örgütü, İngiltere, Twitter, Güncel

Kaynak: AA

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