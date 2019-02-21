Çin: 5g İnsanlığın Ortak Ürünüdür

Konuyla ilgili olarak Çin dışişlerinden bugün yapılan açıklamada, 5G teknolojisi, tüm ülkelerin iletişim ve işbirliğinin ortak ürünüdür denildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang, Çin'in müzakere, ortak inşa ve paylaşım ilkeleri temelinde tüm taraflarla birlikte 5G şebekesi kapsamında bilimsel temas ve işbirliğini sürdüreceğini ve yeni teknoloji devriminin getirdiği dev fırsatları değerlendireceğini kaydetti.

Dünya Mobil Telekomünikasyon Konferansı, önümüzdeki hafta İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenecek. 5G teknolojisi konferansın gündem maddelerinden biri.

Çin şirketlerinin 5G ağına katılımları son günlerde sıkça tartışılan bir konu. Bazı kesimler, güvenlik risklerini gerekçe göstererek Çin ürünlerinin 5G ağlarına erişimine karşı çıkılması gerektiğini savunuyor.

Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Geng Shuang, 5G teknolojisinin en son teknoloji ürünü olarak bir veya birkaç ülkeye ait olmadığını, küresel ekonominin gelişmesi, dünyadaki tüm ülkelerin çıkarları ve insan medeniyetinin gelişimi ile ilgili önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

Geng Shuang, 5G teknolojisinin küresel sanayi zinciri, tedarik zinciri ve değer zincirinin iyi derecede entegre olduğunu ve birbirinden ayrılamayacağını belirterek, aksi halde dışa açık ve kapsayıcı piyasa ortamı, adil ve ayrımcı olmayan uluslararası kuralların zarar göreceğini sözlerine ekledi.

Geng şöyle konuştu

"Küreselleşmiş çağımızda, hiç bir ülke dünyadan bağımsız bir şekilde gelişemez, İşbirliği yapmayı reddedebilecek bir teknoloji geliştirme ve uygulama lüksümüz yoktur. Çin, müzakere, ortak inşa ve paylaşım ilkesine dayanarak tüm taraflarla birlikte yeni tur teknolojik devrimin getirdiği dev gelişme fırsatlarını değerlendirerek insanlığın iyiliğine olumlu katkıda bulunacak. Bu süreçte Çin, tüm ülkelerin kendi bağımsız yargılamalarına dayanarak, çıkarlarına ve çağın gerçeklerine uygun kararlar vermelerini arzu etmektedir."

Kaynak: Bültenler