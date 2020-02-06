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Çin 75 milyar dolarlık ABD ürününde gümrük vergisini indiriyor

ABD ile geçen ay birinci aşama ticaret anlaşması imzalayan Çin, geçen yıl devreye aldığı ABD'den ithal 75 milyar dolarlık 1,717 ürüne yönelik ek gümrük vergilerini yarıya indireceğini açıkladı.

06.02.2020 10:56 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:56Çin 75 milyar dolarlık ABD ürününde gümrük vergisini indiriyor

ABD ile geçen ay birinci aşama ticaret anlaşması imzalayan Çin, geçen yıl devreye aldığı ABD'den ithal 75 milyar dolarlık 1,717 ürüne yönelik ek gümrük vergilerini yarıya indireceğini açıkladı.

Çin Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin ABD'den ithal edilen ürünler için 1 Eylül'de devreye alınan gümrük vergilerini 14 Şubat'tan itibaren yarıya düşürecek.

Açıklamaya göre, ABD'den ithal bazı ürünlere yönelik gümrük vergileri yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülecek, bazı ürünlere yönelik ekstra

gümrük vergileri ise yüzde 5'den yüzde 2.5'e çekilecek.

ABD Tarım Bakanı Sonny Perdue ise, coronavirüs salgınının, Çin'in Amerikan tarım ürünleri alımını artırma yönünde verdiği taahhütü etkilemesi durumunda, bunu anlayışla karşılayacaklarını söyledi.

Perdue, Teksas'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ancak mücbir nedenler olabileceğini dikkate almayı ve bu konuda hassas olunması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.



Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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