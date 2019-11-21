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Çin ABD ile ticaret görüşmelerini sürdürmeye kararlı

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, ABD ile ticaret görüşmelerinin devam ettiğini açıkladı.

21.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:18Çin ABD ile ticaret görüşmelerini sürdürmeye kararlı
Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, ABD ile ticaret görüşmelerinin devam ettiğini açıkladı.
Sözcü Gao, düzenlediği basın toplantısında, ticaret müzakereleriyle ilgili spekülasyonları reddederek, Pekin yönetiminin ABD ile ticaret krizini çözmeye çalıştığını söyledi.
Gao, süreçle ilgili henüz paylaşılacak yeni bir gelişme olmadığını, Çin'in müzakereleri sonuca ulaştırmaya yönelik çalışmaları sürdürmeye kararlı olduğunu belirtti.
ABD ile meseleleri eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde ele alarak hareket edeceklerini vurgulayan Gao, "Görüşmelerimizi ticaret anlaşmasının ilk safhasında sonuçlandırmaya çalışmaktayız. Anlaşma iki tarafın yanı sıra tüm dünyanın yararına olur." dedi.
Gao, tarafların orta noktada buluşmasını umut ettiğini dile getirerek, "Eğer, ABD kendi yoluna giderse biz de karşı tedbirler alırız." ifadelerini kullandı.
Çin ve ABD arasında 18 ayın geride bırakıldığı ticaret savaşı, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yılın mart ayında Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yaptığı ilave tarifeler ile başlamıştı.
Ticaret savaşı, soya fasulyesinden otomotiv parçalarına, teknoloji şirketlerinden Çin'in teknolojide yerlileşme programı Made in China 2025 ve kilit öneme sahip teknolojilerin üretilmesinde rol alan nadir elementlerin koz olarak taraflar arasında kullanılmasına kadar genişlemişti.
Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı'nın başmüzakereci sıfatıyla katıldığı toplantılarda, iki taraftan heyetin Washington-Pekin-Şanghay hattında mekik dokumasına ve 13 tur toplantı yapmasına karşın sonuç alınamamıştı.
Çin Ticaret Bakanlığı, bu ayın başında ABD ile ticaret savaşı kapsamında gelen ilave vergilerin kademeli olarak indirilmesi için anlaştıklarını duyurmuştu.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: AA

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