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Çin ABD ile "yakın temasta"

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülkenin ABD ile ticaret anlaşması konusunda yakın temasta olduğu belirtildi.

05.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:31Çin ABD ile
– Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülkenin ABD ile ticaret anlaşması konusunda yakın temasta olduğu belirtildi.

Bakanlık sözcüsü Gao Feng, ilk aşamada imzalanacak anlaşmada ABD'nin kimi ek gümrük vergilerini kaldırması gereğinin altını çizdi.

Açıklama, basına yansıyan iki ülkenin bir ilk aşama anlaşması imzalayarak kimi ek gümrük vergilerini karşılıklı olarak kaldıracakları haberlerinden sonra geldi.

Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın 2020 yılındaki başkanlık seçimi ertesine kalmasını tercih ettiğini söylemesine rağmen, iki ülke arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediğini söyledi.


- İstanbul

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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