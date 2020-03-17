Çin, ABD'li gazetecilerin ülkedeki çalışma izinlerini iptal ediyor
Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Çinli medya kuruluşlarına getirdiği yeni kısıtlamalara karşı, ülkede ABD'li 3 medya kuruluşu için çalışan ABD vatandaşlarının çalışma iznini iptal edeceğini açıkladı.
17.03.2020 23:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:49
Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Çinli medya kuruluşlarına getirdiği yeni kısıtlamalara karşı, ülkede ABD'li 3 medya kuruluşu için çalışan ABD vatandaşlarının çalışma iznini iptal edeceğini açıkladı.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin, New York Times, Wall Street Journal ve Washington Post için çalışan ve çalışma izinleri 2020 sonundan önce dolan ABD'li gazetecilerin basın kartlarını 10 gün içinde iade etmelerini istedi.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin, New York Times, Wall Street Journal ve Washington Post için çalışan ve çalışma izinleri 2020 sonundan önce dolan ABD'li gazetecilerin basın kartlarını 10 gün içinde iade etmelerini istedi.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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